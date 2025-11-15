OL : John Textor a fait payer Michele Kang avec un très vilain coup

Présidente de l’OL, Michele Kang a été évincée du groupe Eagle par John Textor, son prédécesseur. Un coup sans doute calculé pour l’ancien boss lyonnais.

Eagle Football Holdings (EFH), la société qui détient l’Olympique Lyonnais, traverse une période de turbulences importantes, marquée par un remaniement majeur de sa direction et des tensions entre anciens associés. Selon L’Équipe, Michele Kang et Jean-Pierre Conte, actionnaires originels de la société, ainsi que deux autres administrateurs, Alexander Bafer et David Horin, ont été remplacés par quatre nouveaux membres : Jordan Fiksenbaum, Kevin Weston, René Eichenberger et Shahrad Tehranchi. Ces derniers ont été choisis directement par John Textor.

Si ce changement pourrait laisser penser à un désengagement de Michele Kang, actuellement présidente de l’Olympique Lyonnais, il n’en est rien. Il s’agit plutôt d’une conséquence directe d’une rupture entre anciens associés. Cette fracture, qui s’est accentuée au fil des derniers mois, a désormais pris la forme d’un conflit ouvert, laissant planer une incertitude sur l’avenir stratégique de la société et du club.

John Textor face à d’importantes difficultés financières

Parallèlement à ces tensions internes, John Textor fait face à d’importantes difficultés financières. Sa situation est notamment compliquée par une dette contractée dans le cadre du rachat de l’Olympique Lyonnais. La justice britannique doit statuer sur un recours engagé par Textor contre Iconic, la société créancière. Si son appel est rejeté, le businessman américain pourrait être contraint de rembourser près de 100 millions de dollars, une somme colossale qui pourrait fragiliser sa position au sein d’EFH.

Dans ce scénario, la cession de ses parts dans Eagle Football Holdings deviendrait probable. Cette hypothèse placerait John Textor dans une position délicate, surtout après avoir quitté la présidence de l’Olympique Lyonnais. L’enjeu dépasse le simple cadre financier : il s’agit d’une redistribution du pouvoir au sein de la société, qui pourrait redessiner les rapports de force entre actionnaires et administrateurs.

Une situation à scruter de près

L’évolution de la situation sera scrutée de près par les observateurs du football européen et les partenaires du club, tant elle a des implications sur la stabilité de l’Olympique Lyonnais. Entre rupture entre associés historiques, remaniement stratégique et incertitudes financières, EFH traverse une période charnière qui pourrait déterminer l’avenir du club et de sa gouvernance pour les prochaines années.

Dans ce contexte, les prochains mois seront déterminants pour la société et pour John Textor, dont la capacité à maintenir le contrôle sur ses investissements reste incertaine. Les décisions judiciaires à venir pourraient, en effet, bouleverser l’équilibre actuel et ouvrir la voie à de nouvelles alliances au sein de l’actionnariat d’EFH.