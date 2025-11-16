PSG Mercato : le LOSC lâche une réponse cinglante à Paris pour Bouaddi !

Ayyoub Bouaddi (18 ans) explose à Lille et attire toute l’Europe. Le LOSC a fixé un prix XXL pour son transfert, mais le PSG, attentif à ses talents français, suit le dossier de près.

Le PSG ne cache plus ses ambitions : recruter les jeunes talents français les plus prometteurs au mercato. Luis Campos, le conseiller sportif du club, suit de près les performances d’Ayyoub Bouaddi, le milieu du LOSC déjà incontournable dans le onze de Bruno Genesio à seulement 18 ans.

Thomas Meunier, coéquipier du jeune prodige, n’hésite pas à le comparer à Thiago Motta et annonce la couleur : « À cette allure-là, il ne fera pas de vieux os à Lille. » Une prédiction qui semble bien partie pour se réaliser, tant Bouaddi attire les regards des plus grands clubs européens.

Le LOSC attend entre 30 et 40 M€ pour Bouaddi

Selon TEAMTalk, le LOSC, conscient de sa pépite, a déjà fixé la barre très haut : entre 30 et 40 millions d’euros pour son transfert. Une somme qui a refroidi la Juventus Turin, mais pas forcément les autres prétendants. Real Madrid, Bayern Munich, Arsenal et Manchester United suivent le dossier avec attention.

Les Red Devils pourraient même tenter une offensive dès cet hiver, avant que leurs cibles prioritaires ne deviennent disponibles l’été prochain. Pour le PSG, la vigilance sera de mise. Surveiller Bouaddi, sécuriser sa progression et garder un œil sur les autres prétendants sera essentiel si Paris veut concrétiser l’arrivée de ce jeune Bleuet sur la capitale. Une bataille qui s’annonce serrée, entre ambition française et appétit européen.