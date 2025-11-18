Un renfort potentiel pour l’ASSE en vue du prochain mercato hivernal pourrait être courtisé par l’OM !

Entre l’Olympique de Marseille et Himad Abdelli, ça ressemble à une évidence. À 26 ans, l’international algérien coche toutes les cases du projet Roberto De Zerbi : technique, intelligence de jeu, polyvalence, capacité à créer entre les lignes… et surtout un pied gauche capable de faire basculer un match.

Déjà dans le viseur du club phocéen il y a un an, Abdelli était finalement passé sous les radars au profit d’autres cibles. Mais la donne a complètement changé. Selon Livefoot, le milieu angevin refuse de prolonger avec Angers, et sera libre de s’engager où il le souhaite à partir du 1er janvier 2026. Exit la Turquie ou l’Arabie Saoudite, pourtant prête à lui offrir un pont d’or : Abdelli veut franchir un vrai cap en Ligue 1.

L’OM de retour sur Abdelli ?

Et c’est là que Medhi Benatia entre en scène. L’OM surveillerait de près le dossier et pourrait tenter de le sécuriser dès cet hiver, avant que la concurrence ne se réveille. But Football Club pense que l’ASSE aurait tout à gagner à se positionner sur Abdelli au mercato hivernal pour franchir un cap en vue de la seconde partie de saison.

Mais sur le plan sportif, le projet de l’OM semble coller à la perfection avec le profil d’Abdelli. Dans le système de De Zerbi, il pourrait évoluer en relayeur créatif, en milieu offensif ou même dans un rôle hybride entre les lignes. À deux mois du mercato d’hiver, rien n’est acté… mais une chose est sûre : si l’OM passe à l’action, Abdelli pourrait bien devenir l’un des très jolis coups de Benatia.