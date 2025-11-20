OM : Longoria mène un chantier colossal qui va révolutionner tout le club 

En déménageant son siège à deux pas du Vélodrome, l’OM enclenche une nouvelle étape majeure de sa transformation structurelle. Pablo Longoria assume une ambition forte.

L’OM accélère sa mutation. Selon La Provence, Pablo Longoria s’est rendu sur le chantier du futur siège du club, situé 480 avenue du Prado. Un emplacement stratégique, beaucoup plus proche de l’Orange Vélodrome, qui confirme le désir du club de renforcer son identité territoriale et son efficacité organisationnelle.

Ce nouveau bâtiment en forme de L, de plus de 3 000 m², est actuellement en rénovation pour devenir un espace moderne et fonctionnel, pensé pour soutenir la croissance de l’institution. Idéalement placé entre les plages du Prado et le stade, il symbolise la volonté de l’OM de s’adapter aux exigences du football contemporain.

L’objectif est clair : regrouper toutes les équipes administratives et corporate, ainsi que les collaborateurs de MARS360, afin d’améliorer la coordination des services. En d’autres termes, optimiser le fonctionnement interne du club pour gagner en agilité. Les entraînements, eux, resteront bien à la Commanderie, ce qui permettra de recentrer totalement le site sur le sportif et d’offrir aux joueurs un environnement plus adapté à la performance.

« Une étape structurante vers le club que nous voulons être »

Pablo Longoria ne cache pas ses ambitions. « Ce nouveau siège n’est pas un simple déménagement. C’est une étape structurante vers le club que nous voulons être : un OM moderne, organisé, aligné sur les standards européens et fidèle à son identité. » Un message fort, qui confirme que le président espagnol continue de penser le projet sur le long terme.

Mais si cette évolution administrative est importante, elle devra s’accompagner de résultats sur le terrain. Roberto De Zerbi dispose déjà d’un environnement sportif optimisé. À présent, c’est toute l’institution qui se met au niveau, comme le font les grands clubs européens. L’OM muscle son organisation. À lui désormais de muscler aussi son jeu.