Lionel Charbonnier conseille à Roberto De Zerbi de faire attention à ses choix tactiques. Notamment avec Mason Greenwood (24 ans), un sensible qui ne pourrait pas avoir compris pourquoi le coach de l’OM s’est passé de lui sur certains matches.

L’OM a un périlleux déplacement à Nice en ouverture de la 13e journée de Ligue 1 (20h45). En plus d’une infirmerie pleine, Roberto De Zerbi devra composer avec les possibles états d’âme de Mason Greenwood. Selon Lionel Charbonnier, la gestion récente du joueur de 24 ans par le technicien italien pourrait avoir des conséquences directes sur la dynamique de l’équipe. « De Zerbi est trop investi, trop supporter, pratiquement joueur. Son esprit d’analyse est complètement biaisé et ça, les joueurs s’en rendent compte », explique-t-il sur RMC Sport.

Le champion du monde 98 met notamment en avant le match perdu en Ligue des Champions par l’OM contre le Sporting Lisbonne (1-2), où Greenwood avait été remplacé à la pause alors qu’il était le meilleur sur le terrain. « De Zerbi a perdu Greenwood à la pause à Lisbonne alors que c’était son meilleur joueur. Ça, les joueurs ne comprendront jamais pourquoi on les sort alors qu’ils sont en pleine bourre », déplore Charbonnier.

« De Zerbi a perdu Greenwood »

Le problème, selon lui, est accentué par les comparaisons constantes avec l’année précédente. « En plus, De Zerbi a comparé Greenwood à celui de l’année dernière sauf qu’il n’a plus rien à voir cette année ! Ça, le joueur ne comprend pas, poursuit-il. Comme par hasard, Greenwood s’est remis en question mais tu n’as pas retrouvé le même joueur le match d’après. Déjà, tu joues avec un joueur amoindri… Pour moi, De Zerbi s’est trompé. »

Charbonnier conclut sur les conséquences possibles pour l’OM : « Des joueurs, tu peux en perdre comme ça un, deux ou trois. À l’OM, ça va très vite. Et on se rend compte que la dynamique est rompue. » L’avertissement est clair : De Zerbi doit calibrer ses décisions, surtout avec des talents sensibles comme Greenwood, pour ne pas mettre en péril l’équilibre de son équipe.