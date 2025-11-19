Benjamin Pavard (29 ans) a décidé de relever un nouveau challenge en rejoignant les rangs de l’OM : un message fort avant le début de l’hiver.

Benjamin Pavard fait partie des rescapés à l’OM. Alors que le club phocéen compte ses blessés, le défenseur de 29 ans s’est reposé à Marseille pendant la trêve et sera apte pour le périlleux déplacement à Nice ce vendredi (20h45).

En attendant, Pavard a clairement affiché ses ambitions à l’OM, lançant un message fort avant le mercato d’hiver. Lors d’une interview pour la chaîne Twitch de l’OM, Pavard n’a pas mâché ses mots sur ses objectifs : « Moi je veux gagner un titre, voire deux. On a les joueurs pour, on a le public aussi. Cela fait longtemps qu’ils attendent de gagner quelque chose donc on se doit de tout donner sur le terrain. »

« Moi, je veux gagner avec Marseille »

Le défenseur de l’OM insiste sur l’engagement nécessaire au quotidien et sur la constance de l’équipe : « Moi qui suis là au quotidien, je peux dire que l’on ne lâche rien, on est au détail près, il y aura des moments de bas, il ne faudra pas lâcher. Il y aura des matchs importants à jouer, un Trophée des Champions aussi en janvier. Moi, je veux gagner avec Marseille. »

Avec ces déclarations, Pavard envoie un signal clair aux dirigeants et aux supporters : il veut jouer un rôle majeur dans le projet marseillais et n’exclut pas de voir le mercato d’hiver renforcer l’équipe pour aller chercher les titres.