OL : Endrick, Tolisso, Fofana… les dirigeants lyonnais ouvrent le mercato !
OM : De Zerbi a calmé tout le monde à sa façon, et c’était brutal !

Roberto De Zerbi (OM)
William Tertrin
20 novembre 2025

Face à l’agitation autour de l’arbitrage en Ligue 1, Roberto De Zerbi a coupé court à toute polémique, en étant assez cash comme à son habitude.

Face à l’agitation croissante autour de la VAR en Ligue 1, alors que les polémiques s’accumulent, Roberto De Zerbi répond sans détour. L’entraîneur de l’OM refuse de s’attarder sur les débats extérieurs, préférant focaliser l’attention sur le jeu avant le rendez-vous clé contre Nice. Un contraste saisissant avec l’effervescence qui entoure la vidéo-assistance, alors que plusieurs clubs ont snobé la récente tentative de médiation de la Ligue.

La réunion VAR boudée par certains clubs

En effet, dernièrement, la Ligue 1 a tenté d’apaiser les tensions persistantes liées à l’utilisation de la VAR en conviant l’ensemble des équipes à une réunion explicative. L’objectif ? Clarifier les rôles et rassurer dirigeants et entraîneurs, après une chaîne de décisions contestées sur les pelouses françaises. Ce rassemblement, pourtant ouvert à tous, a été marqué par l’absence remarquée de clubs comme le LOSC et l’AS Monaco, des absences qui signalent un malaise profond entre instances et acteurs du championnat.

Dans ce climat électrique, le contexte autour du match de l’OM contre Nice sur la scène nationale vient renforcer les attentes, alors que les regards restent braqués sur la gestion de l’arbitrage vidéo.

« J’ai autre chose à penser » : De Zerbi cash sur la polémique

Interrogé sur l’initiative de la Ligue, Roberto De Zerbi a calmé toute l’agitation comme il sait si bien le faire. “Les arbitres, je les conteste sur le terrain, pas en dehors. Je m’énerve pendant le match mais je ne regarde pas les vidéos, j’ai autre chose à penser. Parfois l’arbitre fait des erreurs. Contre l’Atalanta, sur le penalty non sifflé, j’ai serré la main de l’arbitre et il m’a donné des explications. Une fois que l’arbitre siffle la fin du match, je suis respectueux”, a-t-il sèchement commenté, coupant court à toute surenchère. Pour l’entraîneur marseillais, inutile de connaître le nom du prochain arbitre ou de spéculer sur les scénarios à venir : seule la performance compte.

Ce positionnement, il l’a illustré récemment lors de l’épisode du penalty non accordé face à l’Atalanta. En dépit de son désaccord avec la décision, De Zerbi s’est contenté de saluer l’arbitre une fois la rencontre terminée, affirmant respecter les choix pris sur le terrain sans polémique persistante. Une ligne claire qui tranche dans une Ligue 1 souvent en proie à la contestation.

Avant d’affronter Nice, le technicien italien campe sur son choix : l’essentiel se joue sur la pelouse, et non dans les débats d’après-match. À quand l’accalmie autour de la VAR en France ? Pour l’heure, De Zerbi fait le pari de la sérénité.

