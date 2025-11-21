OL : trois joueurs vont venir renforcer l’effectif de Fonseca !

Avec Alexandre Corboz, notre correspondant à Lyon.

L’Olympique Lyonnais espère retrouver progressivement plusieurs éléments importants au cours des prochaines semaines. Alors que la première partie de saison a été marquée par des absences nombreuses, les nouvelles sont plutôt encourageantes pour certains cadres. Ce sont les dirigeants lyonnais qui ont donné certaines nouvelles lors d’un point avec les journalistes jeudi.

Trois retours que l’OL attend avec grande impatience

D’un côté, Orel Mangala avait été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur d’un genou en début d’année lors de son prêt à Everton. Il pourrait effectuer son retour avant la fin du mois de décembre, étant donné que son genou ne gonfle plus.

Malick Fofana, en convalescence après une entorse grave de la cheville droite contractée face à Strasbourg fin octobre, devra patienter un peu plus longtemps. L’international belge est espéré pour la fin du mois de janvier.

Enfin, Ernest Nuamah devrait retrouver les terrains courant janvier. L’ailier ghanéen a, comme Mangala, été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Il n’a plus joué depuis avril dernier face à Lille, là où il a été contraint de sortir au bout de 7 minutes à cause de cette grave blessure.

Un mercato hivernal animé

Avec ces retours progressifs, l’OL pourra aborder la deuxième partie de saison avec un effectif plus complet et mieux armé pour conquérir les places européennes. De plus, durant le mercato hivernal, un attaquant devrait débarquer, tout comme un défenseur central éventuellement.