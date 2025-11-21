Revue de presse : Haise vise plus haut, Beye annonce la couleur pour 2026 !

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice – Haise vise plus haut

Franck Haise veut hisser l’OGC Nice vers un niveau supérieur et sait exactement où frapper : la récupération haute. Le coach reconnaît que son équipe n’est « pas encore capable » d’être efficace dans ce domaine, mais refuse de renier ses principes offensifs. Pour lui, les équipes qui excellent dans la récupération haute sont celles qui terminent en haut du classement. Objectif : regagner les ballons plus près du but adverse et multiplier les occasions – un chantier prioritaire pour relancer les Aiglons.

Stade Rennais – Habib Beye affiche ses ambitions pour 2026

Habib Beye veut pousser Rennes beaucoup plus loin que sa série actuelle de deux victoires. Avec quatre matchs de Ligue 1 et un tour de Coupe de France avant la trêve, le coach fixe un cap clair : prendre un maximum de points pour recoller aux équipes de tête et aborder 2026 dans une dynamique positive. Le message est clair : Rennes doit viser haut, dès maintenant.

Toulouse – Aron Dönnum souffle loin de la France

Au cœur d’une période compliquée après les accusations de racisme contre Le Havre, Aron Dönnum a profité de la trêve pour respirer hors de France. Aux côtés de son ami Erling Haaland, le Toulousain a mis l’ambiance devant 75 000 personnes à Oslo, micro en main, sur le célèbre « Pump It Up ». Un moment de légèreté bienvenu pour se changer les idées.

Paris FC – Jonathan Ikoné enfin de retour

Bonne nouvelle pour le Paris FC : Jonathan Ikoné a repris l’entraînement collectif après sa blessure. S’il ne rejouera pas encore face à Lille, le joueur, arrivé en manque de rythme fin août, doit effectuer une mini-préparation avant de retrouver les terrains. Avec seulement 114 minutes disputées depuis son arrivée et un contrat jusqu’en 2027, Ikoné espère enfin lancer sa saison dans la capitale.