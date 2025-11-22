Selon un journaliste de Marca, le prêt d’Endrick par le Real Madrid à l’OL serait fait à 99,9%. Il ne resterait plus qu’un ou deux détails à régler.

La réunion entre dirigeants de l’OL et journalistes, en milieu de semaine, a permis d’apprendre que les Gones envisageaient l’arrivée de plusieurs joueurs cet hiver. Le nom qui revient le plus souvent est celui d’Endrick. L’attaquant brésilien de 19 ans devrait être prêté par le Real Madrid, sans option d’achat. Le journaliste italien Matteo Moretto, qui collabore pour Marca, assure : « L’accord Endrick-Lyon est finalisé à 100%. L’opération entre le Real Madrid et Lyon est bouclée à 99,9% ». Les derniers détails concerneraient encore et toujours la prise en charge d’une partie du salaire par l’OL et une éventuelle indemnité.

« L’OL a clairement retrouvé une certaine attractivité »

Par ailleurs, le site olympique-et-lyonnais publie un article sur le remarquable travail réalisé par Michele Kang depuis sa prise de contrôle de l’OL à l’intersaison. Un interlocuteur ne manque pas de dresser un parallèle peu flatteur pour John Textor : « Quand il était présent aux matchs, il restait dans son coin sans vraiment s’intéresser à nous. John Textor n’a pas cherché à saisir notre mode de fonctionnement. Lyon est une ville de réseaux, c’est très important d’entretenir des liens permanents. On voit que le club a attiré de nouveaux partenaires. L’OL a clairement retrouvé une certaine attractivité ».

L’Olympique Lyonnais est à nouveau sur de bons rails et tout le mérite en revient à Michele Kang. Si en plus Paulo Fonseca et ses troupes vont chercher une qualification pour la Champions League en fin de saison…