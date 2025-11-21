RC Lens : un très gros absent de dernière minute pour Strasbourg à Bollaert !
OL : la panique s’installe à Lyon… Fonseca ne cache plus son inquiétude

William Tertrin
21 novembre 2025

Pour le déplacement de l’OL à Auxerre, Paulo Fonseca sera une nouvelle fois privé de plusieurs joueurs. La goutte de trop pour l’entraîneur lyonnais.

Alors que le championnat reprend ce dimanche à 15h, Paulo Fonseca s’inquiète de la situation de son groupe avant le déplacement délicat de l’OL à l’Abbé-Deschamps pour affronter l’AJ Auxerre. Entre blessures, suspensions et joueurs incertains, l’entraîneur lyonnais tire la sonnette d’alarme.

“Nous avons beaucoup de problèmes en ce moment. Ruben Kluivert est blessé, Rachid Ghezzal a un problème musculaire à l’ischio. Nicolas Tagliafico, Hans Hateboer et Tyler Morton sont suspendus. Ainsley Maitland-Niles est malade depuis deux jours et nous verrons demain comment il se sentira. Et on a toujours Malick Fofana et Ernest Nuamah à l’infirmerie. Orel Mangala a repris l’entraînement avec nous cette semaine et la semaine prochaine, il reprendra l’entraînement normal. Pavel Šulc pourra peut-être jouer quelques minutes, mais pas l’intégralité du match. On a peu de solutions, mais mon discours est le même auprès du groupe, peu importe les 11 titulaires, nous devons aborder le match avec les mêmes ambitions avant chaque match », a-t-il déclaré en conférence de presse ce vendredi.

Auxerre, attention danger !

Face à une équipe d’Auxerre mal classée mais qui montre de belles choses, Fonseca souligne la complexité de la rencontre. “Je pense que la position d’Auxerre au classement n’est pas représentative de leur qualité. Ils sont très offensifs avec un jeu très vertical. Nous devons jouer ce match difficile où nous devrons être à l’initiative pour avoir l’ambition de gagner. Ils sont très rapides, il faut avant tout bien défendre et ensuite trouver des espaces face à un bloc compact. On va devoir faire preuve de patience avec le ballon, tout en restant concentré parce que c’est une équipe très dangereuse en contre lorsque qu’elle récupère le ballon.”

Malgré ce contexte préoccupant, Fonseca tente de rassurer : le message aux joueurs reste le même, quelle que soit la composition de départ. Mais le ton est clair : l’OL entre dans une période critique où chaque absence pèse lourd et où la marge d’erreur est extrêmement réduite. Pour autant, les dirigeants lyonnais ont communiqué sur les retours de Fofana, Mangala et Nuamah (article à retrouver ici). Fonseca va donc pouvoir enregistrer de précieux retours dans les semaines à venir.

Propos rapportés par le site officiel de l’OL.

