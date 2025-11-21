OL : un dossier a été bouclé avant même l’ouverture du mercato

À un peu plus d’un mois de l’ouverture du mercato hivernal, l’OL a déjà bouclé un dossier, et vient de l’officialiser.

L’Olympique Lyonnais a annoncé ce vendredi la prolongation du contrat de son jeune gardien de but, Lassine Diarra (23 ans), jusqu’au 30 juin 2028. Une décision qui représente un vrai signal positif pour l’entraîneur Paulo Fonseca et l’effectif lyonnais, alors que le mercato d’hiver n’a même pas encore ouvert ses portes.

Troisième gardien derrière Dominik Greif et Rémy Descamps, Diarra n’a encore jamais disputé le moindre match en pro avec les Gones, mais est un élément fort de l’équipe réserve. Pour Fonseca et l’OL, il s’agit d’une excellente nouvelle : sécuriser un gardien talentueux avant le mercato est un signal plutôt réjouissant.

Oui, car, le mercato hivernal risque d’être agité à Lyon, avec un attaquant attendu, voire même un défenseur central, mais cela ne se fera pas sans un départ. Les dirigeants lyonnais avaient également indiqué que les discussions pour les levées des options d’achats ou des prolongations n’interviendront pas tout de suite. Visiblement, le cas Diarra était un peu moins complexe, et a été bouclé rapidement.