OM : un chèque rondelet signé à la Juve pour cet attaquant, le Mercato peut démarrer !

Deux ans et demi après son départ à la Juventus, Arkadiusz Milik (31 ans) continue de rapporter à l’OM…

On reparle d’Arkadiusz Milik à Marseille… alors que l’attaquant polonais a quitté le club il y a déjà deux ans et demi pour rejoindre la Juventus. Son transfert avait été conclu pour 7,3 M€ payants pour la Vieille Dame, mais tout n’a pas encore été réglé.

Selon les comptes officiels de la Juventus, consultés récemment par Sportune, le club italien doit encore 2 M€ à l’OM ! Cette somme doit être versée avant le 30 juin 2026, ce qui fait de ce dossier une priorité à suivre pour les finances phocéennes.

La Juve doit 2 M€ à l’OM pour Milik

Cette ligne concernant Milik s’inscrit dans un tableau financier beaucoup plus large. La Juventus doit encore 224,4 M€ à d’autres clubs, liés à différents transferts, tout en attendant de recevoir 105,1 M€ d’autres équipes. La Vieille Dame gère donc une balance transférencielle particulièrement active et complexe.

Pour l’OM, ces 2 M€ restants ne sont pas négligeables, surtout dans un contexte où chaque ressource financière compte pour consolider le projet et préparer le mercato. Le dossier Milik, bien qu’ancien, continue donc d’avoir un impact concret sur les finances du club phocéen.