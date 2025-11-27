ASSE : un ancien de l’OL se sert des Verts pour taper sur les supporters lyonnais

FC Nantes : les Kita doivent-ils se séparer de Luis Castro avant l’OL ? 
William Tertrin
27 novembre 2025

Dans une récente interview, Sidney Govou a évoqué le derby entre l’ASSE et l’OL… avec une petite pique pour certains supporters lyonnais.

Le Rhône bouillonne à nouveau dans le cœur des passionnés de football. Sidney Govou, figure incontournable de l’Olympique Lyonnais et consultant très écouté, ne cache pas son vœu le plus cher : revoir l’AS Saint-Étienne en Ligue 1, pour réveiller la magie du derby et l’émotion unique qui accompagne ce choc régional. À une époque où l’ASSE bataille en Ligue 2, la déclaration puissante de Govou résonne comme un coup de projecteur sur l’importance d’une rivalité qu’aucun supporter n’a oubliée.

Sidney Govou, symbole d’attachement à l’OL

Icône de l’OL durant onze saisons, Sidney Govou incarne à lui seul une génération dorée, celle des sept titres consécutifs en Ligue 1. Joueur rapide, technique, tantôt ailier virevoltant, tantôt combattant de l’ombre, il a marqué les esprits sur la pelouse de Gerland comme ailleurs. Consultant respecté, il n’hésite jamais à prendre position lorsque le football et ses racines sont en jeu. D’ailleurs, il s’est récemment confié sur une épreuve personnelle qui aurait pu bouleverser sa carrière, révélant qu’il avait failli être amputé de la jambe gauche.

Pourquoi le derby OL-ASSE manque au football français

Chaque rencontre entre l’OL et l’ASSE dépasse le simple cadre sportif. Le derby du Rhône est bien plus qu’un match, c’est une histoire dans l’Histoire, une rivalité centenaire, symbole de tensions, de fiertés locales et d’instants incandescents sur et en dehors du terrain. L’absence de l’ASSE en Ligue 1 prive tout un football français de ces affrontements bouillants, capables de mobiliser une région entière et de susciter l’adrénaline chez les joueurs. Pour beaucoup, l’attente de ce rendez-vous mythique demeure vive, véritable rendez-vous de la passion populaire.

Une déclaration entre rivalité et respect

La dernière prise de parole de Sidney Govou, pour Le Parisien, a le mérite de bousculer les dogmes, avec une petite pique à une certaine partie des supporters lyonnais : « J’aimerais vraiment que les Verts remontent pour rejouer un derby. Les Lyonnais qui se réjouissent de les voir en Ligue 2 n’aiment pas vraiment le foot. » Cette confession dit tout du respect, mêlé d’adversité, qu’il porte à l’AS Saint-Étienne. Govou admet la difficulté d’éprouver un enthousiasme débordant pour le grand rival mais reconnaît aussi que, sans l’ASSE, quelque chose manque à l’OL, et plus largement, au paysage du foot hexagonal.

Les supporters des Verts toujours au top en Ligue 2

Si le Chaudron ne résonne plus au rythme de la Ligue 1, il continue de vibrer chaque week-end en Ligue 2. Les supporters stéphanois, fidèles malgré la descente, remplissent le stade et entretiennent la flamme d’un géant endormi. L’enjeu sportif de la remontée va bien au-delà du classement : il s’agit de redonner au championnat l’un de ses chocs les plus légendaires. L’OL et l’ASSE n’attendent qu’une étincelle pour raviver la rivalité : la parole de Govou en offre l’avant-goût.

