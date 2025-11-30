RC Lens Mercato : un transfert à 5 M€ déjà acté, merci l’OL !

Le RC Lens tient déjà sa première vente de l’année 2026. Elle concerne Martin Satriano, prêté à l’OL.

Le RC Lens avait prêté Martin Satriano à l’OL cet été et on ne peut pas dire que ce soit une réussite pour le club rhodanien. En effet, depuis son arrivée à Lyon, l’attaquant traverse une très mauvaise passe : il n’a inscrit qu’1 but, et délivré 1 passe décisive.

Satriano quittera Lens pour Lyon définitivement

Et L’Equipe révèle ce dimanche que le prêt comprend une option d’achat. Celle-ci a été fixée à 5 M€. Un prêt payant d’1 M€ assorti d’une option de 5 M€ à laquelle pourront s’ajouter un million de bonus et un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value future. Et l’option devra être automatiquement levée si l’OL conserve son statut professionnel cet été, ce qui est très bien parti. Une bonne opération à priori pour le RC Lens. Mais pas vraiment pour l’OL…