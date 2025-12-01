Revue de presse espagnole : l’avenir de Xabi Alonso tranché, Flick va parler ce lundi au Barça !
FC Nantes : la violente charge de Waldemar Kita contre l’arbitrage après l’OL !

Waldemar Kita, le président du FC Nantes.
Alexandre Corboz
1 décembre 2025

A l’issue de la défaite du FC Nantes (3-0) sur la pelouse de l’OL, Waldemar Kita est sorti de ses gonds. Le président des Canaris est venu longuement parler d’arbitrage face aux médias.

Waldemar, quel est votre ressenti après cette défaite à Lyon ?

Waldemar Kita : Je pense que l’arbitrage a déséquilibré le match. Je pense que l’arbitre manque de personnalité. Autant je suis d’accord qu’il faut aller voir la VAR mais pour moi, la dernière décision doit revenir à l’arbitre. Là, il a fait le « kangourou » : une fois oui, une fois non. Cela pose un problème de personnalité… Et je ne suis pas le seul à faire des remarques peu gentilles pour l’arbitrage. Il y a un problème. On ne comprend pas. Lors de Monaco – Paris, le garçon (Lucas Chevalier) aurait pu avoir la jambe cassée, il n’y a eu que carton jaune et tout va bien ! La VAR n’a pas demandé à retourner voir les images. D’accord ! Pas de problèmes ! Mais là, il n’y a jamais carton rouge. Et quand on marque un but, on revient à une faute cinq minutes avant. Il y a des choses qu’on ne comprend pas et qu’on aimerait bien comprendre. Je pense qu’on ne comprendra jamais mais qu’on devra toujours la fermer, payer et ne rien dire…

On vous sent très remonté…

Je trouve que ce n’est pas normal la manière dont ça se passe. D’ailleurs, quand je discute avec des gens de Lyon, ils sont d’accords avec moi. Ça leur est arrivé aussi. Je ne suis pas le seul. Il y a des gens de Lille qui crient au scandale. Je pense qu’à un certain moment, il va falloir remettre les choses à plat. Aujourd’hui, la Ligue n’est pas riche. Pourtant, on n’a rien changé sur la masse salariale et le forfait qu’on donne aux arbitres. Il va falloir que tout le monde devienne professionnel. Quand on voit que l’arbitre change son oreillette pendant 5-10 minutes (3 en réalité, NDLR) et qu’on arrête le jeu pour les fumigènes et qu’il n’y a que 8 minutes d’arrêt de jeu (9, NDLR), il y a un problème quelque part … Sincèrement, cela manque de professionnalisme de tous les côtés. Mes propos ne sont pas une critique mais une remarque qu’on répète tous les dimanches. Sincèrement, tout ce qu’on veut c’est que ce soit juste et objectif (…) Déjà la semaine dernière, on prend un but sur une décision litigieuse où l’arbitre assistant lève son drapeau pour un hors-jeu et où on décide que finalement l’attaquant ne fait pas action de jeu. Mais il y a bien hors-jeu car et Lopes et notre défenseur central ont essayé de défendre… Qui s’occupe des règles ? L’arbitre ? Chacun fait comme il veut… On peut donc dire qu’il n’y a pas de règles. On aimerait bien avoir des explications claires, nettes et précises.

« Moi, je n’ai rien dit depuis deux ans »

Vous vous sentez lésés ce soir ?

Ce n’est pas une question d’être lésé ou quoi ! Je pense que Lyon a été lésé pendant pas mal de temps aussi. On n’est pas les seuls. Je ne parle pas que pour le FC Nantes. Ce soir, l’équipe en face a dominé et a gagné. Maintenant, sur le ciseau du deuxième but (celui de Satriano, NDLR), notre défenseur aussi met la tête… Il aurait pu siffler aussi puisqu’il l’a fait au milieu de terrain contre nous sur une action où c’est le joueur lyonnais qui baisse la tête. Un carton jaune, je comprends. Il n’y a pas de problème. Mais pour le rouge, je ne comprends pas comment on analyse le jeu… Maintenant si en plus la VAR change la vision de l’arbitre, il y a un problème.

Vous souhaitez aussi une réunion avec les arbitres pour faire changer ça ?

Mais ça ne changera jamais ! Les réunions ne servent à rien. On essaie d’aller les voir, de discuter mais on vous démontre par A + B que nous sommes le souci et que ce n’est pas leur faute. Ils n’acceptent pas les observations. Je ne parle même pas de critiques. On comprend que l’arbitre peut se tromper, on comprend qu’il y a des erreurs mais certaines sont tellement flagrantes… A un certain moment, il faut être logique par rapport à ce qu’on fait.

Au-delà de l’arbitrage, êtes-vous inquiet de la situation de votre équipe ?

On en parlera plus tard… Aujourd’hui, je suis là pour faire des observations. Personne n’en parle ! Je sais que quelques présidents parlent. Moi, je n’ai rien dit depuis deux ans. Je préfère ne pas parler mais regardez ce qui se passe … Ce carton rouge, comme ça, au milieu de terrain, sans que ce soit une grosse faute mais ce n’est pas sérieux ! Et qu’on me critique quand je demande qu’on aille voir la VAR pour que ce soit clair et net. C’est comme quand il donne un coup-franc à 40 mètres sans aller voir la VAR et en annulant notre but, ce n’est pas sérieux !

A.C, à Décines.

FC NantesLigue 1OL
#A la une#DÉCLARATIONS

