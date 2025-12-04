L’OL se montre déjà actif en vue du prochain mercato hivernal. Un premier souhait de aulo Fonseca a déjà été comblé…

L’OL tient son premier renfort hivernal… et prépare l’arrivée d’un crack mondial ! D’après L’Équipe, Adrien Tarascon, qui avait déjà collaboré avec Paulo Fonseca au LOSC, va rejoindre le staff lyonnais dans les prochaines semaines. Sa mission : superviser et accélérer le développement individuel des joueurs. Un ajout stratégique pour accompagner la reconstruction voulue par Fonseca.

Tarascon arrive à l’OL

Mais la vraie bombe du mercato concerne Endrick. Après Fabrizio Romano, c’est désormais Mario Cortenaga, journaliste réputé en Espagne et très proche du Real Madrid, qui confirme une tendance lourde : Endrick va bien rejoindre l’OL en janvier. Le dossier avance dans le bon sens, et tout devrait être finalisé ce mois-ci. Le deal est clair : un prêt de six mois, sans option d’achat, pour permettre au jeune prodige brésilien de retrouver du temps de jeu.

Il ne manque plus que l’officialisation pour Endrick

Avec seulement onze minutes disputées cette saison, Endrick s’impatiente. Son entourage a confié à Cortenaga que le joueur brûle d’envie de rejoindre Lyon pour prouver à Florentino Pérez qu’il peut s’imposer à Madrid à long terme. Le Real a reçu d’autres offres, mais Endrick a choisi l’OL. Il veut des minutes, il veut du rythme, il veut exploser. Et Lyon lui garantit exactement cela. Il ne manque plus que l’officialisation. Le mercato d’hiver démarre très fort à l’OL.