Stade Rennais : Habib Beye dézingue totalement les supporters de l’OGC Nice
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OL : Saint-Cyr/Collonges paie le prix fort pour sauver le match de Coupe de France… et ça marche !

Michele Kang à l'OL
William Tertrin
4 décembre 2025

Pour permettre au rêve de vivre en Coupe de France, le club de Saint-Cyr/Collonges a proposé d’offrir sa part de recette pour maintenir le match face à l’OL au Groupama Stadium… et ça a marché !

C’est une histoire qui fait vibrer tout un village et rappelle ce que la Coupe de France offre de plus authentique : le choc entre géant et petit poucet. À l’approche du 32e de finale entre Saint-Cyr/Collonges (Régional 1) et l’Olympique Lyonnais, l’émotion déborde du terrain pour s’inviter dans les coulisses, là où se jouent l’organisation, le rêve… et parfois la survie financière des clubs amateurs.

Un rêve de Coupe fragilisé par la programmation

Pour Saint-Cyr/Collonges, ce tirage est un véritable conte de fées. Jouer face à l’OL, légendaire équipe de la région et figure du football français, représente bien plus qu’une simple affiche : c’est une récompense pour des années de passion et d’engagement bénévole. Dans ce coin du Rhône, tout tourne autour de ce match inattendu : « C’est un rêve, un honneur, une fierté pour tout un village », confie le président Hassane Baba-Arbi. L’événement mobilise au-delà du terrain, mettant en lumière le club dans les familles, les cafés, les boulangeries, là où l’on respire football au quotidien.

Mais l’euphorie du tirage retombe brusquement : la programmation du match lui-même devient source d’incertitude. Initialement prévu un vendredi soir au Groupama Stadium, l’horaire privilégié par le diffuseur fait basculer la rencontre vers le dimanche soir. Un détail en apparence, mais qui chamboule toute l’organisation et met la fête en danger.

Le casse-tête de la date et du lieu

Pourquoi ce simple décalage inquiète-t-il autant ? Le dimanche, il devient beaucoup plus complexe et coûteux d’ouvrir un grand stade comme le Groupama pour une telle affiche. L’OL, déjà confronté à des contraintes économiques, redoute une addition salée pour un match qui, sportivement, ne doit pas devenir un fardeau financier. Saint-Cyr/Collonges, de son côté, n’a pas les clés pour imposer un autre lieu, ni le temps d’organiser la rencontre ailleurs.

La pression est maximale : il ne reste que quelques heures pour indiquer un terrain de repli, faute de quoi le rêve pourrait s’effondrer. L’urgence plane, comme le rappelle le président du club : « Nous avons jusqu’à demain 16h pour trouver une solution viable, mais à cet instant, c’est mission impossible ».

Un geste inédit pour sauver le match au Groupama

Face à ce dilemme, Saint-Cyr/Collonges surprend tout le monde avec un geste fort : le club amateur propose de laisser l’intégralité de la recette du match à l’Olympique Lyonnais. Un abandon financier total pour que la fête puisse avoir lieu dans un grand stade, devant un maximum de supporters. Mais également une proposition qui peut faire sourire, tant elle est inédite.

Et une solution vient tout juste d’être trouvée, étant donné que l’OL vient de confirmer que le match se jouera bien au Groupama Stadium le dimanche 21 décembre, à 21 heures. « Cela représentera un important effort financier de notre part dans un contexte complexe, mais nous avons choisi de le faire pour les joueurs de Saint-Cyr pour qui cela était très important, pour nos supporters, notre communauté, et plus largement pour tous les amoureux du football », a notamment déclaré Michele Kang, la présidente. Tout est bien qui finit bien !

Ligue 1OL

Les plus lus

Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : Habib Beye dézingue totalement les supporters de l’OGC Nice

Par William Tertrin
Michele Kang à l'OL
Ligue 1...

OL : Saint-Cyr/Collonges paie le prix fort pour sauver le match de Coupe de France… et ça marche !

Par William Tertrin
Azzedine Ounahi (Gérone)
Mercato...

OM Mercato : le Real Madrid l’a relancé, Marseille va toucher le jackpot ! 

Par Bastien Aubert
ASSE Mercato : une opportunité en or au RC Lens pourrait rapporter gros aux Verts
ASSE...

ASSE Mercato : une opportunité en or au RC Lens pourrait rapporter gros aux Verts

Par William Tertrin
Savanier et Nicollin (MHSC)
ASSE...

ASSE : le ticket pour la Ligue 1 validé en un temps record ?

Par Bastien Aubert
Les supporters du FC Nantes en fusion
FC Nantes...

FC Nantes : avant le PSG, l’OM va retourner La Beaujoire !

Par Bastien Aubert
Fisnik Asllani (Hoffenheim)
FC Barcelone...

FC Barcelone, PSG Mercato : ça bouge pour Alvarez, un autre buteur en route pour le Barça ! 

Par Bastien Aubert
Ilan Kebbal (Paris FC)
Mercato...

Stade Rennais Mercato : coups de tonnerre pour Blas et Kebbal ! 

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : Horneland lâche un indice fort sur l’avenir de Stassin 

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM : De Zerbi clarifie son avenir et déplore un coup dur en vue à Lille 

Par Bastien Aubert
Ronald Araujo (FC Barcelone)
FC Barcelone...

PSG : Luis Enrique a ruiné la carrière d’un titulaire du FC Barcelone ! 

Par Bastien Aubert
Pierre Sage répondant à des questions au micro de beIN.
Ligue 1...

RC Lens : Sage donne de bonnes nouvelles de Gradit et annonce un transfert avant Nantes !

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : Horneland annonce un retour de poids à Dunkerque et deux premiers renforts en janvier  

Par Bastien Aubert
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Luis Castro annonce un petit miracle avant le RC Lens ! 

Par Bastien Aubert
Le PSG en pleurs
Ligue 1...

OM, RC Lens, PSG : l’IA s’incline, Paris sera détrôné en L1 cette saison !

Par Bastien Aubert
Robin Risser (RC Lens)
Mercato...

RC Lens Mercato : Leca a ciblé le remplaçant de Gradit… l’OM, le LOSC et le PSG se l’arrachent ! 

Par Bastien Aubert
Louis Munteanu (Cluj)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : les Kita prêts à signer un buteur prisé, l’OL et le Stade Rennais enragent !

Par Bastien Aubert
Jonathan Clauss (OGC Nice)
Ligue 1...

Revue de presse : bonne nouvelle pour Thauvin, un dossier achève Clauss à Nice, deuxième signature à Rennes !

Par Bastien Aubert
Cheick Doucoure (Crystal Palace)
Mercato...

RC Lens Mercato : Leca a débusqué une starlette, futur clone de Cheick Doucouré !

Par Bastien Aubert
Ayyoub Bouaddi (LOSC)
LOSC...

PSG Mercato : double rebondissement pour l’avenir de Bouaddi (LOSC) ! 

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Mercato...

OM Mercato : De Zerbi lève le voile pour janvier et fait une annonce sur Höjbjerg

Par Bastien Aubert
João Ferreira (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : les Verts ont déjà identifié le remplaçant de Joao Ferreira ! 

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM : double coup dur, le cauchemar de De Zerbi continue avant le LOSC !

Par Bastien Aubert
Abdelhamid Ait Boudlal (Stade Rennais)
Mercato...

Stade Rennais Mercato : Barcelone a les yeux rivés sur un protégé d’Habib Beye  

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet