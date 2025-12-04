OL : Saint-Cyr/Collonges paie le prix fort pour sauver le match de Coupe de France… et ça marche !

Pour permettre au rêve de vivre en Coupe de France, le club de Saint-Cyr/Collonges a proposé d’offrir sa part de recette pour maintenir le match face à l’OL au Groupama Stadium… et ça a marché !

C’est une histoire qui fait vibrer tout un village et rappelle ce que la Coupe de France offre de plus authentique : le choc entre géant et petit poucet. À l’approche du 32e de finale entre Saint-Cyr/Collonges (Régional 1) et l’Olympique Lyonnais, l’émotion déborde du terrain pour s’inviter dans les coulisses, là où se jouent l’organisation, le rêve… et parfois la survie financière des clubs amateurs.

Un rêve de Coupe fragilisé par la programmation

Pour Saint-Cyr/Collonges, ce tirage est un véritable conte de fées. Jouer face à l’OL, légendaire équipe de la région et figure du football français, représente bien plus qu’une simple affiche : c’est une récompense pour des années de passion et d’engagement bénévole. Dans ce coin du Rhône, tout tourne autour de ce match inattendu : « C’est un rêve, un honneur, une fierté pour tout un village », confie le président Hassane Baba-Arbi. L’événement mobilise au-delà du terrain, mettant en lumière le club dans les familles, les cafés, les boulangeries, là où l’on respire football au quotidien.

Mais l’euphorie du tirage retombe brusquement : la programmation du match lui-même devient source d’incertitude. Initialement prévu un vendredi soir au Groupama Stadium, l’horaire privilégié par le diffuseur fait basculer la rencontre vers le dimanche soir. Un détail en apparence, mais qui chamboule toute l’organisation et met la fête en danger.

Le casse-tête de la date et du lieu

Pourquoi ce simple décalage inquiète-t-il autant ? Le dimanche, il devient beaucoup plus complexe et coûteux d’ouvrir un grand stade comme le Groupama pour une telle affiche. L’OL, déjà confronté à des contraintes économiques, redoute une addition salée pour un match qui, sportivement, ne doit pas devenir un fardeau financier. Saint-Cyr/Collonges, de son côté, n’a pas les clés pour imposer un autre lieu, ni le temps d’organiser la rencontre ailleurs.

La pression est maximale : il ne reste que quelques heures pour indiquer un terrain de repli, faute de quoi le rêve pourrait s’effondrer. L’urgence plane, comme le rappelle le président du club : « Nous avons jusqu’à demain 16h pour trouver une solution viable, mais à cet instant, c’est mission impossible ».

Un geste inédit pour sauver le match au Groupama

Face à ce dilemme, Saint-Cyr/Collonges surprend tout le monde avec un geste fort : le club amateur propose de laisser l’intégralité de la recette du match à l’Olympique Lyonnais. Un abandon financier total pour que la fête puisse avoir lieu dans un grand stade, devant un maximum de supporters. Mais également une proposition qui peut faire sourire, tant elle est inédite.

Et une solution vient tout juste d’être trouvée, étant donné que l’OL vient de confirmer que le match se jouera bien au Groupama Stadium le dimanche 21 décembre, à 21 heures. « Cela représentera un important effort financier de notre part dans un contexte complexe, mais nous avons choisi de le faire pour les joueurs de Saint-Cyr pour qui cela était très important, pour nos supporters, notre communauté, et plus largement pour tous les amoureux du football », a notamment déclaré Michele Kang, la présidente. Tout est bien qui finit bien !