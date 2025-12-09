A 21h ce soir, l’OM affronte les Belges de l’Union Saint-Gilloise pour le compte de la 6e journée du tour de Ligue de la C1. Voici le onze choisi par Roberto De Zerbi.

Deux semaines après son succès sur Newcastle (2-1) au Vélodrome, l’OM renoue avec la Champions League. Depuis cette chaude soirée, il n’a pas gagné, lâchant deux points dans les arrêts de jeu face à Toulouse (2-2) puis s’inclinant à Lille (0-1). C’est donc avec le moral en berne qu’il se présente au Parc Astrid d’Anderlecht, où la rencontre se joue, le stade de l’USG n’étant pas homologué pour les rencontres de Champions League.

Pour cette affiche, Pierre-Emile Hojbjerg fait sa rentrée après avoir manqué le déplacement à Lille pour cause de virus. Il est associé au milieu au régional de l’étape, le Belge Arthur Vermeeren. L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, avait laissé entendre que plusieurs changements interviendraient dans son onze, c’est loin d’être le cas. Murillo remplace Pavard en défense centrale et O’Riley retrouve une place au milieu, c’est tout.

OM : Rulli – Weah, Murillo, Aguerd, Emerson – Vermeeren, O’Riley, Hojbjerg – Greenwood, Aubameyang, Paixao.