Descendu à la 18e place du tour de Ligue de la C1 après son nul à Bruges (3-3) et sa défaite à Chelsea (0-3), le FC Barcelone doit impérativement se reprendre ce soir face à l’Eintracht Francfort.

Impérial en Liga, où il aligne les victoires au point d’avoir mis quatre points dans la vue à un Real Madrid qui en avait cinq d’avance il y a cinq semaines, le FC Barcelone est dans le dur en Champions League. Son nul à Bruges (3-3) et surtout sa raclée à Chelsea (0-3), au cours de laquelle Ronald Araujo a sombré, l’ont fait plonger à la 18e place du tour de Ligue. C’est donc victoire obligatoire ce soir face à l’Eintracht Francfort, un adversaire qui ne rappelle pas de bons souvenirs. En avril 2022, le club allemand avait doublement humilié les Blaugranas. D’abord en venant s’imposer 3-2 au Camp Nou après un 1-1 en Allemagne, ce qui lui avait permis de se qualifier pour les demi-finales de l’Europa League. Ensuite, en jouant deux fois à domicile car 40.000 de ses supporters avaient fait le voyage en Catalogne, rachetant les places aux locaux. Sur les 60.000 spectateurs du match, les deux-tiers étaient allemands…

C’est donc une soirée de revanche pour le Barça ! Le club a déjà bien commencé en s’assurant que ses fans ne revendent pas leurs abonnements et en bloquant les tentatives d’inscription aujourd’hui. Reste à l’équipe d’Hansi Flick à faire le travail sur le terrain. Voici justement le onze choisi par le technicien allemand.

FCB : J.Garcia – Koundé, Cubarsi, Martin, Baldé – Pedri, Garcia – Yamal, Fermin, Raphinha – Lewandowski.