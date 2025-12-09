Champions League : l’OM, le FC Barcelone et l’AS Monaco s’imposent, Chelsea surpris
Champions League : l'OM, le FC Barcelone et l'AS Monaco s'imposent, Chelsea surpris

Tous les matches de la soirée de Champions League sont terminés. L’OM s’est imposé 3-2 sur la pelouse de l’Union Saint-Gillois, le FC Barcelone a renversé l’Eintracht Francfort (2-1).

Belle soirée de Champions League avec quantité de buts sur tous les terrains ! L’OM s’est imposé au Parc Astrid face à l’Union Saint-Gilloise (3-2) mais a souffert, l’arbitre annulant deux buts aux Belges en fin de match pour des hors-jeu limite. De son côté, le FC Barcelone, qui devait se relancer après son nul à Bruges (3-3) et sa défaite à Chelsea (0-3), a battu l’Eintracht Francfort grâce à un doublé de Jules Koundé. Les Allemands menaient à la pause, profitant de Blaugranas pas dans un grand soir. A la mi-temps, ils avaient battu leur record de passes ratées de la saison et Lamine Yamal son record de ballons perdus. Heureusement, il y a eu une réaction en seconde période ! Enfin, Chelsea s’est incliné sur la pelouse de l’Atalanta Bergame (1-2). Voici tous les résultats.

Kairat Almaty-Olympiakos 0-1
Bayern Munich-Sporting Portugal 3-1
Atalanta Bergame-Chelsea 2-1
FC Barcelone-Eintracht Francfort 2-1
Inter Milan-Liverpool 0-1
Monaco-Galatasaray 1-0
PSV Eindhoven-Atlético Madrid 2-3
Union Saint-Gilloise-OM 2-3
Tottenham-Slavia Prague 3-0

