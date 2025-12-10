Sur les rangs pour recruter Ayyoub Bouaddi (LOSC), un géant européen serait également bien placé pour récupérer Leonardo Balerdi (OM) au mercato.

L’Atlético Madrid est en train de préparer un double coup monumental au mercato. Ayyoub Bouaddi d’un côté, Leonardo Balerdi de l’autre… Depuis 48h, le nom du Marocain affole l’Europe et Fichajes lâchait une bombe : l’Atlético serait prêt à poser 50 millions d’euros pour s’offrir la pépite du LOSC dès cet hiver. Une somme totalement folle pour un joueur de 18 ans, mais qui viendrait balayer la concurrence du PSG et illustrer l’ambition retrouvée du club madrilène depuis l’arrivée du fonds Apollo Sports Capital. Diego Simeone veut du sang frais, du talent, de la vitesse… Bouaddi coche toutes les cases.

Apollo Sports Capital a rendu l’Atlético très riche

Mais le plus incroyable reste peut-être ce qui se trame en parallèle. Car, toujours d’après Fichajes, les Colchoneros n’en resteraient pas là. L’autre cible se nomme Balerdi, capitaine de l’OM, véritable patron défensif depuis plus d’un an sous les ordres de Roberto De Zerbi. L’Argentin, déjà suivi depuis plusieurs mois, serait cette fois au cœur d’un dossier jugé prioritaire pour renforcer la charnière centrale. Le plan est clair : rebâtir une défense solide autour d’un joueur capable d’apporter immédiatement puissance, agressivité et fiabilité.

Un coup double à 100 M€ au Mercato ?

Balerdi, auteur de plus de 170 matchs avec l’OM, coche toutes les cases. Un coup à près de 100 millions d’euros au total ? Pas impossible. Une véritable folie ? Sans doute. Une dinguerie en préparation ? Totalement. Si tout cela se confirme dans les prochaines semaines, l’Atlético pourrait signer le double mouvement le plus spectaculaire de ce mercato. Et offrir au passage un énorme coup de tonnerre à la Ligue 1, qui verrait deux de ses talents s’envoler vers l’Espagne.