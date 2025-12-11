OL : Benzema ouvre la porte à un retour… en équipe de France !

En fin de contrat en Arabie saoudite, Karim Benzema a évoqué son avenir. Alors qu’un retour à l’OL est évoqué, l’ancien joueur du Real Madrid n’écarte pas l’idée de revenir en équipe de France pour disputer la Coupe du monde ;

Interrogé par L’Equipe, Karim Benzema s’est exprimé sur son avenir. Et à l’heure où un retour à l’OL est souvent évoqué puisque son contrat à Al Ittihad se termine en juin 2026, l’ancienne star de l’OL et du Real Madrid n’a fermé aucune porte.

«Je n’ai pas de club en tête, a-t-il expliqué. J’ai deux ans à jouer au foot et je donne mon maximum. Je fais deux ans de bataille. C’est du travail. Sur le terrain, je donne tout. C’est comme si j’avais 20 ans dans ma tête, footballistiquement. Je joue encore deux ans au haut niveau parce que je suis prêt dans ma tête à jouer deux ans. C’est délicat de dire « j’ai envie de retourner là-bas », parce que j’ai laissé une si belle image… On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ce n’est pas la peur de revenir. C’est que parfois, c’est mieux de laisser les choses comme ça. Aider le club, dans un autre domaine peut-être… mais jouer, je ne sais pas.»

Benzema rêve de jouer la Coupe du monde 2026

L’OL peut donc croire en ses chances de rapatrier le natif de Bron. Et à 37 ans, Benzema a envoyé un message à Didier Deschamps… « Qui n’a pas envie de jouer la Coupe du Monde ? Tout le monde a envie de jouer cette compétition. Après, te dire : « est-ce qu’on peut me prendre… » Comme je suis quelqu’un qui aime le foot et la compétition, forcément, si tu me dis d’aller en équipe de France pour jouer une Coupe du Monde et que je te dis non, je suis un menteur. Moi, je suis un joueur de foot. Donc, je joue au foot. Quand on m’appelle, je viens, je joue. J’ai des objectifs dans ma tête. J’aime le foot et j’aime gagner. J’aime les trophées. C’est ce qui m’importe le plus. Là, je suis dans mon club. Si on m’appelle en équipe nationale, je viens pour jouer au foot. Et ça s’arrête là. (…) Là, on parle d’une Coupe du Monde. Forcément, ce ne sont pas des choses où il faut dire : « Non, je n’ai pas envie. » Parce que c’est mentir de dire : « Non, je n’ai pas envie de jouer une Coupe du Monde ». A voir si son message sera entendu par Deschamps… ce qui serait tout de même une énorme surprise !