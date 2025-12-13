À LA UNE DU 13 DéC 2025
[11:14]OM Mercato : un serial buteur rêvé par Benatia se rapproche, le FC Nantes enrage
[10:44]PSG : un mercato d’hiver XXL ? Les dirigeants mettent un gros stop à Luis Enrique
[10:22]OL Mercato : le Real Madrid met un terme au suspense autour d’Endrick
[09:59]ASSE : Stassin a provoqué un gros malaise, le vestiaire ne peut plus le voir
[09:41]Revue de presse espagnole : Flick secoue un cadre au Barça, le vestiaire du Real Madrid passe un message à Alonso
[09:19]RC Lens : Sage lâche les chevaux, un scoop révélé au PSG, à l’OM et au LOSC
[08:48]FC Nantes : une statistique maudite annonce la Ligue 2, l’ASSE en a déjà fait les frais !
[08:27]Mercato : un ancien du Stade Rennais qui a fait halluciner l’ASSE fait une grosse annonce
[08:05]ASSE : Stassin de retour, Horneland a réglé son cas pour affronter Bastia
[07:48]PSG Mercato : Luis Enrique appelle à l’aide, une recrue à prix d’or l’attend l’été prochain
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Mercato : un ancien du Stade Rennais qui a fait halluciner l’ASSE fait une grosse annonce

Par William Tertrin - 13 Déc 2025, 08:27
💬 Commenter
Wahbi Khazri est sans club
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Son lob de 68 mètres reste gravé dans les mémoires de l’ASSE. À 34 ans, Wahbi Khazri a officiellement tiré sa révérence, refermant une carrière passionnante qui a fait vibrer les supporters de Rennes, Saint-Étienne et de la Tunisie.

L’enfant de Bastia, l’éclair du Stade Rennais, un lob magique à l’ASSE

Formé à Bastia, Wahbi Khazri débute à tout juste 17 ans et façonne très vite son identité de joueur combatif et inspiré. Après avoir brillé cinq saisons sur l’île, il rejoint Bordeaux, Sunderland, mais aussi le Stade Rennais sous forme de prêt avec 11 buts en 29 matchs. Mais c’est lors de son passage chez les Verts qu’il va écrire l’un des moments les plus spectaculaires de la Ligue 1 : un lob mémorable de 68 mètres contre le FC Metz, qui sidère la France du football et forge définitivement sa petite légende à Saint-Étienne.

Son passage à Montpellier après sa fin de contrat chez les Verts se solde par une relégation, mais rien ne ternit les souvenirs laissés dans le Chaudron, même s’il a fait partie de l’équipe qui est descendue en Ligue 2 en 2022, concluant l’aventure stéphanoise d’une très mauvaise manière.

L’émotion et la gratitude au moment de quitter la scène

Sur le plateau du Late Football Club vendredi soir, Wahbi Khazri n’a pas caché l’émotion de tirer sa révérence. Il a exprimé sa reconnaissance à tous ses anciens clubs, aux supporters et surtout à la Tunisie, son deuxième foyer. « Sans ma sélection, jamais je n’aurais vécu deux Coupes du monde et de telles aventures humaines », confie-t-il, la gorge serrée par l’émotion. Fier, serein et lucide, il évoque « une page qui se tourne », sans regret ni amertume.

Chiffres clés et héritage indélébile

319 matchs disputés en Ligue 1, 75 buts inscrits : les statistiques de Wahbi Khazri témoignent de sa longévité et de son impact durable. Avec la sélection tunisienne, il inscrit 25 buts en 14 sélections, participant activement à deux Coupes du Monde et marquant trois fois sur la scène mondiale.

Bleu, vert, et rouge : un pont entre la France et la Tunisie

Entre toutes ses expériences, certains l’auraient imaginé finir à Bastia, son club de cœur : une retraite sur l’île aurait eu du sens, mais Khazri a préféré raccrocher les crampons là où son étoile brillait encore. Désormais consultant sur Canal+, la passion du football ne le quitte pas, prêt à offrir un regard neuf sur le jeu qu’il a tant aimé.

Wahbi Khazri quitte la scène avec la fierté du devoir accompli. Son lob depuis le milieu de terrain reste encore dans les mémoires des supporters de l’ASSE, et demeurera mémorable dans la trajectoire d’un joueur très souvent critiqué sur son poids ces dernières années. Désormais au bord du terrain, il transmettra la même passion… mais avec le micro.

ASSEStade Rennais

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : ASSE, Stade Rennais