Mercato : un ancien du Stade Rennais qui a fait halluciner l’ASSE fait une grosse annonce

Son lob de 68 mètres reste gravé dans les mémoires de l’ASSE. À 34 ans, Wahbi Khazri a officiellement tiré sa révérence, refermant une carrière passionnante qui a fait vibrer les supporters de Rennes, Saint-Étienne et de la Tunisie.

L’enfant de Bastia, l’éclair du Stade Rennais, un lob magique à l’ASSE

Formé à Bastia, Wahbi Khazri débute à tout juste 17 ans et façonne très vite son identité de joueur combatif et inspiré. Après avoir brillé cinq saisons sur l’île, il rejoint Bordeaux, Sunderland, mais aussi le Stade Rennais sous forme de prêt avec 11 buts en 29 matchs. Mais c’est lors de son passage chez les Verts qu’il va écrire l’un des moments les plus spectaculaires de la Ligue 1 : un lob mémorable de 68 mètres contre le FC Metz, qui sidère la France du football et forge définitivement sa petite légende à Saint-Étienne.

Son passage à Montpellier après sa fin de contrat chez les Verts se solde par une relégation, mais rien ne ternit les souvenirs laissés dans le Chaudron, même s’il a fait partie de l’équipe qui est descendue en Ligue 2 en 2022, concluant l’aventure stéphanoise d’une très mauvaise manière.

𝗢𝗡 𝗡’𝗢𝗨𝗕𝗟𝗜𝗘𝗥𝗔 𝗣𝗔𝗦 𝗖𝗘 𝗕𝗨𝗧 𝗔𝗕𝗦𝗢𝗟𝗨𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗗𝗜𝗡𝗚𝗨𝗘 de Wahbi Khazri face à Metz 🇹🇳😱



Mais qu’est-ce qui lui a pris ce jour-là ?



🎥 @Ligue1

pic.twitter.com/WPfg9Vm870 https://t.co/0AJH32DW0m — BeFootball (@_BeFootball) December 12, 2025

L’émotion et la gratitude au moment de quitter la scène

Sur le plateau du Late Football Club vendredi soir, Wahbi Khazri n’a pas caché l’émotion de tirer sa révérence. Il a exprimé sa reconnaissance à tous ses anciens clubs, aux supporters et surtout à la Tunisie, son deuxième foyer. « Sans ma sélection, jamais je n’aurais vécu deux Coupes du monde et de telles aventures humaines », confie-t-il, la gorge serrée par l’émotion. Fier, serein et lucide, il évoque « une page qui se tourne », sans regret ni amertume.

Chiffres clés et héritage indélébile

319 matchs disputés en Ligue 1, 75 buts inscrits : les statistiques de Wahbi Khazri témoignent de sa longévité et de son impact durable. Avec la sélection tunisienne, il inscrit 25 buts en 14 sélections, participant activement à deux Coupes du Monde et marquant trois fois sur la scène mondiale.

Bleu, vert, et rouge : un pont entre la France et la Tunisie

Entre toutes ses expériences, certains l’auraient imaginé finir à Bastia, son club de cœur : une retraite sur l’île aurait eu du sens, mais Khazri a préféré raccrocher les crampons là où son étoile brillait encore. Désormais consultant sur Canal+, la passion du football ne le quitte pas, prêt à offrir un regard neuf sur le jeu qu’il a tant aimé.

Wahbi Khazri quitte la scène avec la fierté du devoir accompli. Son lob depuis le milieu de terrain reste encore dans les mémoires des supporters de l’ASSE, et demeurera mémorable dans la trajectoire d’un joueur très souvent critiqué sur son poids ces dernières années. Désormais au bord du terrain, il transmettra la même passion… mais avec le micro.