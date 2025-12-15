OL : Textor en remet une couche sur Aulas !

L’ancien Big Boss de l’OL John Textor a de nouveau taclé la gestion de son prédécesseur, Jean-Michel Aulas, ce lundi…

Remplacé en juin dernier par Michele Kang, John Textor s’est exprimé longuement sur les ondes de RMC au sujet de son départ de l’OL et il a défendu son mandat. Selon Textor, c’est Jean-Michel Aulas qui aurait commencé à creuser la tombe de l’OL, avant qu’il n’arrive en sauveur…. «L’interdiction de recrutement avait été décidée sur des chiffres de l’ancien propriétaire, a-t-il expliqué dimanche. J’ai dû composer avec ça. Devais-je laisser l’équipe être reléguée ou mettre davantage d’argent ? Dans le foot, vous ne pouvez pas simplement vous débarrasser des joueurs, vous ne pouvez pas arrêter de payer les joueurs, ils ont des contrats… Nos salaires ont augmenté à ce moment-là. Non seulement nous avons évité la relégation mais nous avons atteint la Ligue Europa». De là à penser que les supporters lyonnais vont maintenant le remercier…

Textor regrette d’avoir acheté l’OL à Aulas

Et ce soir, Textor va plus loin dans ses attaques. Il formule mêmes des regrets… « Je pense que j’ai fait une erreur en achetant quelque chose à Jean-Michel Aulas. Il ne voulait pas vendre. Il y a été contraint. (…) Nous avons fait passer cette équipe de la relégation à la Ligue Europa. Mais quand vous achetez une entreprise à un homme qui ne veut pas vendre, qui a été forcé de vendre par ses actionnaires majoritaires, il prend l’argent à contrecœur. Il vous donne le contrôle mais ensuite, il va sur un plateau de télévision un mois plus tard, et dit qu’il n’a pas l’intention de vous écouter. (…) Depuis deux ou trois ans, il n’y a pas une semaine sans que j’aie un problème urgent qui concerne Jean-Michel. Je n’aurais rien dû lui acheter. J’ai été contraint de prendre la direction de ce club, de régler la situation. Et depuis le 30 juin 2025, tous les changements que vous voyez, la réduction de la masse salariale, la réduction des dépenses, rendre le club viable financièrement… tout ça a été fait. Le club était insolvable. Après 36 ans de sa présidence, le club ne tenait plus sur ses deux jambes. Nous l’avons ramené à l’équilibre le 30 juin, nous l’avons ramené en Ligue Europa, ce qui n’était plus arrivé depuis un moment », a-t-il expliqué au micro de RMC Sport.