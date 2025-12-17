À LA UNE DU 18 DéC 2025
[00:00]FC Barcelone : la femme de Raphinha a totalement pété les plombs, Mbappé impliqué !
[23:30]RC Lens : un autre Sang et Or que Thauvin en Bleu à la Coupe du Monde ?
[22:55]Qualification tranquille pour le Real Madrid, Mbappé se rapproche de CR7
[22:29]Bafé Gomis recruteur de l’ASSE, l’OM ou l’OL, c’est possible !
[22:15]FC Barcelone : Yamal taclé par une légende marocaine
[21:55]Le LOSC prend cher, Boakye (ASSE) fixé : toutes les sanctions disciplinaires
[21:35]PSG – Flamengo (1-1, 2 t.a.b. à 1) : les plus beaux clichés de la victoire
[21:28]OL : le nouveau coup d’éclat de Rayan Cherki en vidéo
[21:16]OM Mercato : Greenwood vendu pour 110 M€, la rumeur déjà torpillée
[20:49]PSG – Flamengo (1-1, 2 t.a.b. à 1) : Paris conclut son année magique avec l’Intercontinentale
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Bafé Gomis recruteur de l’ASSE, l’OM ou l’OL, c’est possible !

Par Raphaël Nouet - 17 Déc 2025, 22:29
💬 Commenter
Bafé Gomis lors d'un PSG-Nice pour lequel il était consultant TV.
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Ce mercredi, Bafé Gomis a reçu la certification Elite Scout auprès de l’UEFA Académy, qui lui permet de devenir recruteur pour un club professionnel.

Retiré des terrains depuis un an, Bafé Gomis n’a pas pris le temps de profiter de sa retraite. L’ancien attaquant de l’ASSE, de l’OL et de l’OM, entre autres, vient de révéler sur ses réseaux sociaux qu’il avait obtenu la certification Elite Scout auprès de l’UEFA Académy. Le site Poteaux Carrés nous apprend qu’il s’agit d’une formation de trois mois dont peuvent bénéficier les anciens joueurs professionnels pour s’orienter vers le métier de recruteur et ses dérivés.

« Maintenant, je veux faire la différence dans les instances dirigeantes »

Sur Instagram, Gomis a écrit : « Aujourd’hui, je ne parle plus seulement en tant qu’ancien joueur. Cette semaine, j’ai franchi une étape importante avec l’obtention de ma certification de recruteur d’élite de l’Académie de l’UEFA. Au-delà du diplôme, c’est une véritable transformation dans ma vision du football : recrutement, stratégie, leadership, gestion de club. Devenir ambassadeur de cette académie n’est qu’un début. Le terrain m’a tout appris, mais maintenant, je veux faire la différence dans les instances dirigeantes. »

Alors, l’ancien attaquant bientôt recruteur pour l’un de ses anciens clubs en France ? C’est bien parti puisqu’il a les diplômes nécessaires. Reste à savoir qui de l’AS Saint-Etienne, de l’Olympique Lyonnais ou de l’Olympique de Marseille sautera le pas en premier !

ASSEOLOM

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : ASSE, OL, OM