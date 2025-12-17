🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Ce mercredi, Bafé Gomis a reçu la certification Elite Scout auprès de l’UEFA Académy, qui lui permet de devenir recruteur pour un club professionnel.

Retiré des terrains depuis un an, Bafé Gomis n’a pas pris le temps de profiter de sa retraite. L’ancien attaquant de l’ASSE, de l’OL et de l’OM, entre autres, vient de révéler sur ses réseaux sociaux qu’il avait obtenu la certification Elite Scout auprès de l’UEFA Académy. Le site Poteaux Carrés nous apprend qu’il s’agit d’une formation de trois mois dont peuvent bénéficier les anciens joueurs professionnels pour s’orienter vers le métier de recruteur et ses dérivés.

« Maintenant, je veux faire la différence dans les instances dirigeantes »

Sur Instagram, Gomis a écrit : « Aujourd’hui, je ne parle plus seulement en tant qu’ancien joueur. Cette semaine, j’ai franchi une étape importante avec l’obtention de ma certification de recruteur d’élite de l’Académie de l’UEFA. Au-delà du diplôme, c’est une véritable transformation dans ma vision du football : recrutement, stratégie, leadership, gestion de club. Devenir ambassadeur de cette académie n’est qu’un début. Le terrain m’a tout appris, mais maintenant, je veux faire la différence dans les instances dirigeantes. »

Alors, l’ancien attaquant bientôt recruteur pour l’un de ses anciens clubs en France ? C’est bien parti puisqu’il a les diplômes nécessaires. Reste à savoir qui de l’AS Saint-Etienne, de l’Olympique Lyonnais ou de l’Olympique de Marseille sautera le pas en premier !