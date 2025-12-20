À LA UNE DU 20 DéC 2025
ASSE : le groupe décimé des Verts pour affronter Nice en Coupe de France

Par William Tertrin - 20 Déc 2025, 18:28
Eirik Horneland (ASSE)
L’AS Saint-Étienne se présente à Nice pour le grand rendez-vous des 32es de finale de la Coupe de France avec un effectif largement remanié. Entre forfaits, retours incertains et promotion accélérée des jeunes talents, les Verts doivent composer dans l’urgence et l’ambition. Tour d’horizon exclusif, ultra-complet et à chaud, sur la compo du groupe et les absences majeures avant ce choc.

Contexte du choc Nice – Saint-Étienne en Coupe de France

Ce déplacement à l’Allianz Riviera marque un vrai tournant pour l’ASSE. Face à un adversaire en grande difficulté cette saison, les hommes d’Eirik Horneland tenteront de déjouer les pronostics, malgré un groupe décimé. En pleine période de fêtes, ce rendez-vous est aussi l’occasion rêvée pour les jeunes pousses du club de se montrer sur la scène nationale. La dynamique stéphanoise récente, marqué par une succession de pépins physiques, rend ce match incertain mais plein d’opportunités.

Avec notamment une défense aux contours inhabituels, l’adaptation sera le maître-mot côté stéphanois. À noter, la présence massive de jeunes profils au milieu, preuve de la nécessité de faire confiance à la formation dans ce contexte singulier.

Qui manque à l’appel ? Les absents et la situation de l’infirmerie

Le staff doit composer avec un vrai casse-tête médical et sportif. Au total, huit absents sont à déplorer : Ebenezer Annan, Chico Lamba, Lassana Traoré, Joao Ferreira, Dylan Batubinsika, Aïmen Moueffek, Irvin Cardona, et Joshua Duffus, sans compter Pierre Ekwah.

Le cas de Djylian N’Guessan a également fait trembler : incertain vendredi, testé jusqu’au bout, il figure finalement dans le groupe pour apporter sa fraîcheur offensive.

Jeunes à suivre : de nouvelles têtes dans le groupe des Verts

Le contexte donne des ailes aux jeunes joueurs. Parmi les grands premiers concernés figurent Stojkovic, Eymard et Mouton, tous intégrés pour pallier les défections dans l’entrejeu et en défense. Pour ces jeunes promus, ce match à Nice constitue une rampe de lancement idéale face à l’exigence du haut niveau.

Leur présence confirme la volonté du club de s’appuyer sur sa jeunesse, à l’image du phénomène Djylian N’Guessan dont la cote ne cesse de grimper – plusieurs clubs majeurs européens scrutent déjà son ascension, comme le révèle l’actualité sur l’intérêt international qui l’entoure.

Enjeux et dynamique autour de l’ASSE avant le déplacement à Nice

Pour Saint-Étienne, cette affiche va bien au-delà d’un simple tour de coupe. C’est l’occasion de tester la résilience du groupe et le potentiel des jeunes, mais aussi de rebondir après une première partie de saison éreintante en Ligue 2. Malgré la délicate situation de l’effectif, l’appétence pour la surprise demeure forte côté stéphanois.

Le groupe de l’ASSE

Larsonneur, Maubleu – Appiah, Bernauer, Maçon, Nadé, Pedro, Stojkovic – Eymard, Gadegbeku, Jaber, Miladinovic, Mouton, Tardieu – Boakye, Davitashvili, El Jamali, N’Guessan, Old, Stassin.

ASSE

