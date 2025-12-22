OL Mercato : les Gones annoncent un départ à 6 M€ (officiel)

L’OL a annoncé ce lundi le départ définitif de Saël Kumbedi vers Wolfsburg.

L’été dernier, l’Olympique Lyonnais a laissé partir Saël Kumbedi vers Wolfsburg sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Après seulement quelques mois passés par le latéral droit français en Allemagne, l’actuel 14e de Bundesliga a décidé de lever l’option d’achat compris dans son prêt. L’OL vient d’officialiser la nouvelle.

Le départ de Kumbedi va rapporter minimum 6 M€ à Lyon

« L’Olympique Lyonnais annonce le transfert définitif de Saël Kumbedi à Wolfsburg. Le club de Bundesliga a levé l’option d’achat fixée à 6 M€, assortie de bonus pouvant atteindre 2 M€, ainsi que d’un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value future. Arrivé en septembre 2022 en provenance du Havre, le défenseur international espoirs a disputé 62 rencontres toutes compétitions confondues avec l’OL. L’Olympique Lyonnais remercie Saël pour son engagement et son attitude exemplaire au club et lui adresse ses meilleurs vœux de réussite en Allemagne », a annoncé le club rhodanien dans un communiqué.