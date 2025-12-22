À LA UNE DU 22 DéC 2025
[19:32]OL Mercato : accord trouvé avec le Real Madrid pour Endrick !
[19:09]FC Nantes : la réaction forte d’Anthony Lopes après Concarneau
[18:46]RC Lens Mercato : un énorme coup de pouce du LOSC pour Risser en janvier ?
[18:18]OL Mercato : les Gones annoncent un départ à 6 M€ (officiel)
[17:57]ASSE : les pistes de Kilmer Sports pour le mercato hivernal
[17:32]PSG, FC Barcelone Mercato : un club a enfin bougé pour Julian Alvarez ! 
[17:02]CAN 2025 : le Mali accroché par la Zambie, Sangaré (RC Lens) s’est fait remarquer
[16:37]OM : Aguerd s’est blessé, une fin de saison évoquée !
[15:54]FC Nantes : deux titulaires ruinent le projet de Kantari 
[15:26]OL, OM, Stade Rennais Mercato : la réponse cinglante d’Angers pour Abdelli
OL Mercato : les Gones annoncent un départ à 6 M€ (officiel)

Par Fabien Chorlet - 22 Déc 2025, 18:18
L’OL a annoncé ce lundi le départ définitif de Saël Kumbedi vers Wolfsburg.

L’été dernier, l’Olympique Lyonnais a laissé partir Saël Kumbedi vers Wolfsburg sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Après seulement quelques mois passés par le latéral droit français en Allemagne, l’actuel 14e de Bundesliga a décidé de lever l’option d’achat compris dans son prêt. L’OL vient d’officialiser la nouvelle.

Le départ de Kumbedi va rapporter minimum 6 M€ à Lyon

« L’Olympique Lyonnais annonce le transfert définitif de Saël Kumbedi à Wolfsburg. Le club de Bundesliga a levé l’option d’achat fixée à 6 M€, assortie de bonus pouvant atteindre 2 M€, ainsi que d’un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value future. Arrivé en septembre 2022 en provenance du Havre, le défenseur international espoirs a disputé 62 rencontres toutes compétitions confondues avec l’OL. L’Olympique Lyonnais remercie Saël pour son engagement et son attitude exemplaire au club et lui adresse ses meilleurs vœux de réussite en Allemagne », a annoncé le club rhodanien dans un communiqué.

