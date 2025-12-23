Mercato : un crack promis à l’OL et associé au Stade Rennais refuse encore la Ligue 1

Le mercato d’hiver s’annonce calme mais sous tension du côté du Stade Rennais. Forts d’une dynamique retrouvée, les dirigeants bretons surveillent discrètement les opportunités, entre ambitions offensives et gestion active des possibles départs. Dans leur viseur : la pépite argentine Claudio Echeverri, comme le rapporte Ouest-France.

Le Stade Rennais sur une dynamique rassurante

Alors que la fenêtre hivernale ouvre bientôt, le Stade Rennais aborde ce mercato dans un contexte inédit. Avec six victoires lors des sept derniers matchs et une qualification pour les 16es de finale de la Coupe de France, le groupe d’Habib Beye a retrouvé des repères, de la confiance et une vraie stabilité collective.

Ce net redressement sur le terrain change la donne en interne : la priorité n’est pas de tout révolutionner. Le discours est clair du côté des décideurs : il n’est pas question de bouleverser un effectif qui tourne. Mais la vigilance est de mise, notamment pour anticiper tout mouvement en cas d’offre opportune.

Claudio Echeverri, cible inattendue et déjà à oublier

Sur le front des arrivées, l’essentiel de l’attention se porte sur le profil de Claudio Echeverri, jeune milieu offensif de 19 ans sous contrat avec Manchester City. Acheté en Argentine en janvier 2024 contre près de 20 millions d’euros, Echeverri n’a pas trouvé sa place au Bayer Leverkusen, où son prêt vient d’être rompu après trois titularisations seulement. Le joueur ne retournera pas de sitôt en Premier League, un contexte idéal pour Rennes. L’été dernier, il devait d’ailleurs être prêté à l’OL dans le cadre du départ de Rayan Cherki vers City.

Le dossier séduit autant qu’il interroge : meneur, technique et créatif, Echeverri incarne parfaitement le profil capable d’apporter de la variété au secteur offensif breton. Mais l’espoir aura été de courte durée pour Rennes. En effet, Fabrizio Romano vient d’annoncer avec son traditionnel « here we go » que c’est Gérone, entité du City Football Group, qui va accueillir Echeverri en prêt pour six mois. Pour la deuxième fois, Echeverri va donc échapper à la découverte de la Ligue 1, qui aurait pu accueillir un nouveau crack après la récente arrivée d’Endrick à l’OL.

Quelles prochaines pistes pour Rennes cet hiver ?

À l’approche de janvier, le plan rennais reste le même : veiller au grain, privilégier la cohérence du vestiaire et n’intervenir qu’en cas de réelle nécessité. La gestion fine des potentiels départs, en particulier celui de Glen Kamara, pourrait ouvrir la porte à un ou deux ajustements ciblés — avec un vrai focus sur la créativité offensive, le tout sans compromettre l’alchimie du groupe.

La chasse aux bonnes affaires reste donc ouverte, mais l’agitation devrait rester modérée. Avec une stratégie axée sur l’équilibre, Rennes avance sans fenêtre sur le mercato des autres clubs, tout en gardant un œil sur le marché des jeunes talents.

Dans une Ligue 1 ouverte, ces choix stratégiques pourraient bien peser lourd sur la deuxième partie de saison du Stade Rennais.