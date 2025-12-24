À LA UNE DU 24 DéC 2025
OM Mercato : mauvaise nouvelle pour Balerdi, un départ se précise en janvier ! 

Par Bastien Aubert - 24 Déc 2025, 17:30
Leonardo Balerdi (OM)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Alors que Leonardo Balerdi (26 ans) n’a pas encore totalement rassuré dimanche en Coupe de France, un départ de l’un de ses coéquipiers de l’OM se précise au mercato hivernal. 

Leonardo Balerdi pourrait ne pas passer des fêtes de fin d’année tranquille. Après ses deux passages sur le banc, le capitaine de l’OM a retrouvé une place de titulaire dimanche face à Bourg-en-Bresse (6-0) en ouvrant le score, d’une belle tête, dès la 8e minute. L’Argentin a alors gonflé les bras en direction du parcage, puis levé un doigt vers le banc marseillais.

Le retour de Medina joue contre Balerdi 

La suite a été un peu moins sereine, avec plusieurs occasions concédées face à la pire attaque de National, dont une sur une erreur de sa part, et la plupart à cause de son compère de charnière, Benjamin Pavard. On a aussi vu Roberto De Zerbi alpaguer le capitaine de l’OM pour corriger le positionnement de sa défense en phase offensive. De plus, pour Balerdi, L’Équipe estime que le retour de son ami Facundo Medina n’est pas une bonne nouvelle, mais la présence à la CAN du Marocain Nayef Aguerd lui laisse du répit, au moins à court terme…

Gomes toujours candidat au départ de l’OM en janvier 

Ce ne devrait pas suffire pour Angel Gomes. Face à un adversaire bien inférieur et dans un rôle de meneur, l’Anglais a saisi sa nouvelle chance. Il a botté le corner sur le but de Balerdi, remonté de bons ballons, dont une grosse occasion pour Greenwood (20e), et apporté des solutions avec ses dézonages. De là à remonter dans la hiérarchie ? Pas si sûr. Le quotidien sportif confirme que le milieu de l’OM reste parmi les potentiels partants au prochain mercato.

