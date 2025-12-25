FC Barcelone Mercato : l’OM et De Zerbi ont donné une grande idée à Flick

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Le FC Barcelone doit agir vite pour pallier un secteur central décimé. Dans sa recherche d’un défenseur prêt à s’imposer cet hiver, le club catalan a placé Luiz Felipe, ancien de l’OM, parmi ses priorités surprise.

Le casse-tête défensif du Barça

Le Barça traverse une crise derrière : blessure longue durée pour Christensen, absence prolongée d’Araujo. Résultat, Hansi Flick se retrouve à court de solutions fiables dans l’axe. Maintenir les ambitions sur tous les tableaux passe désormais par un recrutement express d’un joueur d’expérience, immédiatement opérationnel.

Luiz Felipe, le revenant inattendu dans la liste blaugrana

Parmi les profils étudiés, une piste étonne : Luiz Felipe, passé sans éclat par l’OM alors que Roberto De Zerbi le voulait lors du mercato hivernal 2025 (4 matchs seulement), attire désormais l’attention des dirigeants catalans, selon Mundo Deportivo. Aujourd’hui au Rayo Vallecano, l’Italo-Brésilien tente de se relancer en Liga. Sa connaissance du championnat espagnol, sa polyvalence et sa solidité physique font de lui un plan B crédible, malgré un récent historique de blessures récurrentes.

Otamendi, Senesi, De Vrij : les autres cibles du mercato

Le profil rêvé restait Otamendi, patron du Benfica et champion du monde argentin. Mais son contrat jusqu’en 2026 complique une opération immédiate. Le Barça songe aussi à De Vrij (Inter Milan, 33 ans), solide, expérimenté mais moins titulaire cette saison, ainsi qu’à Marcos Senesi (Bournemouth), défenseur gauche et international argentin, dont la situation contractuelle pourrait créer une fenêtre économique rare. Il y a également eu la piste Marc Guéhi, très compliquée financièrement.

Focus sur le profil recherché

La priorité ? Un joueur habitué à la pression du haut niveau, si possible gaucher, capable de s’intégrer vite et de communiquer en espagnol dans le vestiaire. Barcelone veut éviter toute erreur de casting : le défi est d’allier expérience, disponibilité immédiate et impact financier maîtrisé dans un marché hivernal souvent surévalué.

La piste LaLiga, gros avantage pour le Barça

Rester en Liga réduit le risque de mauvaise adaptation. Outre Luiz Felipe, Diego Llorente (Betis, blessé jusqu’en janvier) et Juan Foyth (Villarreal), polyvalent central-latéral, sont observés. Mais le frein reste soit physique, soit contractuel… soit financier, comme c’est le cas pour Foyth.

Marché d’hiver : pression maximale, options réduites

Trouver le renfort parfait en janvier ressemble à un défi de funambule. Chaque mauvaise décision se paierait cher sportivement et économiquement. Le staff blaugrana multiplie les pistes pour ne pas compromettre l’équilibre du vestiaire et la dynamique du club.