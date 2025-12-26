CAN 2025 : l’Angola de Mata (OL) se fait reprendre par le Zimbabwe

Dans un groupe relevé dominé par l’Égypte et l’Afrique du Sud, l’Angola de Clinton Mata, joueur de l’OL, et le Zimbabwe se sont quittés sur un nul (1-1), ce vendredi à Marrakech, lors de la 2e journée de la CAN 2025. Un résultat qui maintient les deux sélections dans une position délicate et relance complètement la bataille pour la place de meilleur troisième, chaque point étant désormais décisif avant la dernière journée de la phase de poules.

Un duel sous pression dans le groupe de l’Égypte et de l’Afrique du Sud

Le contexte crispait les débats : après des débuts manqués, l’Angola et le Zimbabwe étaient condamnés à ne pas perdre pour garder espoir dans ce groupe déjà pilonné par les favoris égyptiens et sud-africains. Dès le coup d’envoi, les deux équipes affichaient leur détermination, multipliant les phases de pressing et les initiatives offensives. Le match s’est rapidement mué en un bras de fer haletant où chaque occasion revêtait un poids considérable.

Angola ouvre le score, Zimbabwe répond juste avant la pause

C’est l’Angola qui a d’abord su concrétiser sa domination et faire exploser la tension d’un public bouillant. À la 24e minute, Gelson Dala a parfaitement conclu une attaque rapide pour donner l’avantage aux Palancas Negras. Mais alors que la première période semblait s’achever sur ce court avantage, Knowledge Musona a surgi dans le temps additionnel, à la faveur d’un superbe contrôle et d’une frappe précise dans le petit filet (45+6e), confirmant encore la capacité du buteur à être décisif dans les moments chauds.

Manque de réalisme et conséquences pour la course aux meilleurs troisièmes

La seconde période a confirmé l’équilibre des forces. Des deux côtés, les intentions étaient bien là, mais ni l’Angola ni le Zimbabwe n’ont réussi à forcer la décision, manquant parfois de justesse dans la dernière passe ou de lucidité devant le but. Ce manque de tranchant offensif a rendu la fin de match particulièrement frustrante, chaque occasion avortée semblant sceller un peu plus ce partage des points.

À la lumière de ce résultat, tout reste à faire pour les deux nations : avec seulement un point au compteur, le spectre de l’élimination guette, et la tension montera d’un cran au moment d’aborder la dernière journée face à des adversaires favoris.