OL : en plein mercato, Fonseca s’est trouvé un joueur atypique qui marque les esprits

Après la belle victoire de l’Olympique Lyonnais à Monaco (3‑1), l’entraîneur Paulo Fonseca a été particulièrement élogieux sur l’état d’esprit de son groupe, mais surtout sur deux profils offensifs qui pourraient faire la différence dans la seconde moitié de saison.

Un OL offensif en pleine évolution

Fonseca a d’abord rendu hommage aux supporters présents : « depuis le banc, j’avais vraiment l’impression de jouer à la maison », a‑t‑il confié. Mais très vite, son discours s’est tourné vers l’avenir de son effectif, notamment avec l’arrivée d’Endrick, prêté par le Real Madrid. Le coach portugais a souligné l’importance de ce renfort attendu pour renforcer une attaque en pleine reconstruction.

Le jeune Brésilien de 19 ans, pas qualifié pour jouer à Monaco ce samedi, a tout de même déjà convaincu Fonseca par ses qualités techniques et sa rapidité. Il représente pour l’entraîneur un profil différent, capable d’apporter des initiatives individuelles et d’injecter un nouvel élan offensif.

« Nous avons désormais la possibilité d’intégrer Endrick… L’objectif est clair : faire encore mieux que ce que nous avons réalisé jusqu’à présent. Le travail est bon, mais nous avons l’ambition d’élever encore notre niveau… » a déclaré Fonseca, soulignant l’importance de renforcer le groupe pour la suite de la saison.

Pavel Šulc, l’atypique devenu indispensable

Aux côtés d’Endrick, un autre homme se détache dans l’attaque lyonnaise : Pavel Šulc. Fonseca a décrit ce joueur comme un élément atypique mais essentiel : capable d’évoluer à presque tous les postes offensifs, mais pas un attaquant axial classique.

Cette polyvalence est déjà en train de payer. Šulc a marqué les esprits en marquant un doublé face à Monaco, confirmant qu’il pouvait attirer le ballon dans la surface et concrétiser ses opportunités – un profil rare dans l’effectif actuel.

Fonseca ne s’y trompe pas : même si Pavel Šulc n’est pas un avant‑centre traditionnel, son efficacité et son impact sur le jeu en font un atout précieux dans les plans offensifs de l’OL. « C’est un joueur atypique, mais extrêmement important pour nous », a souligné l’entraîneur, preuve que, même en plein mercato, les trouvailles peuvent être sous votre nez. Une trouvaille pas si inédite que ça néanmoins, étant donné que Šulc compte déjà 11 buts et 5 passes décisives en 23 matchs à l’OL. Recruté l’été dernier pour 7,5 millions d’euros et 2,5 de bonus, Pavel Šulc est une des très grosses réussites du mercato lyonnais !

Vers une nouvelle dynamique offensive

Entre l’intégration progressive d’Endrick et l’éclosion de Pavel Šulc, Fonseca dispose désormais de deux profils très différents mais complémentaires. L’un promet d’apporter explosivité et individualité, l’autre polyvalence et efficacité. Ensemble, ils symbolisent une offensive lyonnaise en pleine mutation, prête à franchir un cap dans les mois à venir.

Avec ces options supplémentaires et quelques ajustements tactiques, l’OL espère aller au‑delà de ses performances actuelles et viser plus haut dans le championnat et les compétitions européennes.