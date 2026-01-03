AS Monaco – OL (1-3) : Lyon se rapproche du top 4 et met une grosse pression à l’OM !

Soirée superbe pour l’OL qui frappe un grand coup sur la pelouse monégasque (1-3). Le top 4 se rapproche, Marseille est visé : Lyon n’a rien lâché dans la course à l’Europe.

Sulc décisif en attaque, Lyon renverse la donne

La rencontre démarre sur un rythme intense et une pression palpable. Dès la 12e minute, la blessure du gardien Hradecky fragilise Monaco. Les Lyonnais insistent et, juste avant la pause, Sulc profite d’un corner parfait de Tagliafico pour ouvrir la marque (38e). Monaco tente de tenir mais coule avant la mi-temps, Coulibaly égalisant dans la confusion (45e+4). L’OL ne se décourage pas et profite, dès le retour des vestiaires, des espaces laissés pour enfoncer le clou. Sulc, encore lui, inscrit son 11e but de la saison sous les couleurs lyonnaises, son 8e en Ligue 1 (57e).

L’OL, nouveau rival direct de l’OM pour l’Europe

L’impact de cette victoire ne fait aucun doute au classement : Lyon revient à deux petits points de Lille et de Marseille. Ce succès à Monaco pose les bases d’un vrai bras de fer avec l’OM pour le top 4 et offre aux supporters lyonnais de vraies raisons d’y croire dans cette deuxième partie de saison. Pour Monaco, l’alerte est maximale : déjà privé de ses cadres, l’ASM encaisse son 30e but et signe un 8e revers en 17 journées. La Ligue des champions s’éloigne dangereusement et la pression monte sur l’effectif et sur son coach Pocognoli.

Scénario électrique : blessures, carton rouge et tensions

Tout s’est joué sur des détails et dans la nervosité. Hradecky sort très tôt sur blessure, Köhn tente de résister mais finit par céder face aux assauts lyonnais. Côté incidents, Greif manque complètement une sortie décisive, offrant un but facile à Coulibaly avant la pause. En deuxième période, Mamadou Coulibaly écope d’un rouge direct pour un geste très dangereux sur Tagliafico à la 70e minute, laissant Monaco à dix et précipitant sa défaite.

Tolisso au cœur du jeu, Sulc homme du match

Au-delà du doublé de Sulc, pilier offensif de l’OL, Corentin Tolisso a signé une performance pleine au milieu. Cette victoire change la donne : Lyon signe une deuxième victoire de suite en L1 et place l’OM sous pression. Le top 4 est plus serré que jamais, chaque point vaudra cher pour décrocher le ticket européen. Monaco, de son côté, doit redresser la barre sans plus tarder pour éviter une saison blanche. La bataille s’annonce électrique jusqu’au bout !