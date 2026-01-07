OM – PSG : un retour de taille dans le onze marseillais pour défier Paris !

Après avoir manqué la réception du FC Nantes (0-2) en raison d’un virus, le capitaine Leonardo Balerdi devrait être apte pour le Trophée des Champions face au PSG, jeudi à 19h.

Arrivé lundi au Koweït avec le reste du groupe, Leonardo Balerdi a pu s’entraîner normalement hier et a rassuré le staff marseillais. Roberto De Zerbi a convoqué l’ensemble de ses 28 joueurs, incluant les jeunes Vaz, Bakola et Mmadi, les habituels laissés à l’écart Lirola, Garcia et Maupay, ainsi que les suspendus Vermeeren et Nadir, pour préparer cette affiche face aux Parisiens.

Selon L’Équipe, l’OM espère que le retour de son capitaine apportera de la stabilité derrière, alors que la première rencontre a mis en lumière certaines fragilités dans l’axe. Balerdi, en pleine forme, pourrait devenir un élément clé pour tenter de renverser la tendance face au PSG. De son côté, le PSG a opté pour un début de préparation tranquille sur son campus de Poissy avant de rejoindre le Koweït hier soir.

Les Parisiens auront une journée chargée aujourd’hui avec la signature d’autographes pour les supporters, la rencontre d’influenceurs et une dernière séance d’entraînement ouverte à la presse et aux invités de la LFP à 17h, après la conférence de Marquinhos et Luis Enrique prévue à 16h au stade Jaber-al-Ahmad. Le choc s’annonce intense et la présence de Balerdi pourrait être déterminante pour l’OM, qui souhaite se racheter après sa récente contre-performance.