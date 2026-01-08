L’Observatoire du football a dévoilé sa liste des joueurs les plus chers de la planète. Lamine Yamal (FC Barcelone) est premier avec une valeur estimée à 343,1 M€ !

Voilà le genre de classement qui fait tout le temps parler : l’Observatoire du sport a dévoilé, dans sa lettre hebdomadaire, le top 20 des joueurs les plus chers de la planète. Le CIES s’est basé sur plusieurs critères, à commencer par les exploits balle au pied des joueurs, leurs statistiques, les trophées remportés, les clubs et championnats dans lesquels ils jouent mais également leur âge ou la sélection dont ils défendent les couleurs. Tout cela donne un classement mais surtout une valeur qui ne manquera pas d’être remise en cause.

Pas de Dembélé ni de Vinicius dans le top 20 !

Dans ce top 20, le leader se nomme Lamine Yamal. Pas vraiment une surprise tant l’ailier barcelonais a impressionné lors de la saison écoulée. Même si cela n’a pas suffit à lui faire décrocher le Ballon d’Or, il est évident que l’avenir lui appartient. Yamal est coté 343,1 M€ par le CIES. En deuxième position, on trouve Erling Haaland (255,1 M€) et en troisième, Kylian Mbappé (201,3 M€). L’attaquant du Real Madrid rétrograde dans la hiérarchie, lui qui était 2e la saison passée. A signaler les grosses percées des Parisiens Désiré Doué (7e, 134,6 M€) et Joao Neves (8e, 130,6 M€).

Parmi les grosses absences de ce top 20, signalons Ousmane Dembélé (PSG) mais également Vinicius Jr (Real Madrid) ! La chute est vertigineuse pour l’ailier brésilien, qui n’est que l’ombre de lui-même depuis un an et demi.