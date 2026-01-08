À LA UNE DU 8 JAN 2026
[14:00]ASSE : le 2e bourreau de la grande époque des Verts au plus mal
[13:36]RC Lens : Sage annonce du lourd pour le match à Sochaux en Coupe de France
[13:08]FC Nantes Mercato – INFO BUT! : Carrasco et Boscagli dans le viseur !
[12:41]FC Nantes Mercato : un incroyable retour de Blas (Stade Rennais) tué dans l’œuf
[12:26]Yamal (FC Barcelone) au top, Mbappé (Real Madrid) en recul, Doué (PSG) en progrès : les cotes des stars !
[12:09]OM Mercato : un premier gros problème se pose avec Abdelli !
[11:30]Revue de presse : le LOSC cible une révélation du SCO, Keller perd son calme à Strasbourg
[10:39]RC Lens : déjà 2 bonnes nouvelles pour Sage en prévision du match contre Auxerre
[10:18]PSG – OM : Rulli se prend un scud du Real Madrid
[09:54]PSG – OM : Riolo prend al-Khelaïfi pour fracasser le Trophée des champions
Yamal (FC Barcelone) au top, Mbappé (Real Madrid) en recul, Doué (PSG) en progrès : les cotes des stars !

Par Raphaël Nouet - 8 Jan 2026, 12:26
Lamine Yamal à la lutte avec Kylian Mbappé lors d'Espagne-France en Ligue des Nations.
L’Observatoire du football a dévoilé sa liste des joueurs les plus chers de la planète. Lamine Yamal (FC Barcelone) est premier avec une valeur estimée à 343,1 M€ !

Voilà le genre de classement qui fait tout le temps parler : l’Observatoire du sport a dévoilé, dans sa lettre hebdomadaire, le top 20 des joueurs les plus chers de la planète. Le CIES s’est basé sur plusieurs critères, à commencer par les exploits balle au pied des joueurs, leurs statistiques, les trophées remportés, les clubs et championnats dans lesquels ils jouent mais également leur âge ou la sélection dont ils défendent les couleurs. Tout cela donne un classement mais surtout une valeur qui ne manquera pas d’être remise en cause.

Pas de Dembélé ni de Vinicius dans le top 20 !

Dans ce top 20, le leader se nomme Lamine Yamal. Pas vraiment une surprise tant l’ailier barcelonais a impressionné lors de la saison écoulée. Même si cela n’a pas suffit à lui faire décrocher le Ballon d’Or, il est évident que l’avenir lui appartient. Yamal est coté 343,1 M€ par le CIES. En deuxième position, on trouve Erling Haaland (255,1 M€) et en troisième, Kylian Mbappé (201,3 M€). L’attaquant du Real Madrid rétrograde dans la hiérarchie, lui qui était 2e la saison passée. A signaler les grosses percées des Parisiens Désiré Doué (7e, 134,6 M€) et Joao Neves (8e, 130,6 M€).

Parmi les grosses absences de ce top 20, signalons Ousmane Dembélé (PSG) mais également Vinicius Jr (Real Madrid) ! La chute est vertigineuse pour l’ailier brésilien, qui n’est que l’ombre de lui-même depuis un an et demi.

