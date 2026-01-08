FC Nantes : le Mercato s’agite au FC Metz à l’AJ Auxerre et au Havre, concurrents directs des Canaris

A la lutte avec le FC Nantes pour sauver leur place en Ligue 1, le FC Metz, l’AJ Auxerre et Le Havre s’agitent au Mercato.

Le Mercato est plutôt calme en Ligue 1 même s’il a bien commencé notamment au FC Nantes avec le retour en Ligue 1 de Rémy Cabella, déjà buteur lors de la victoire des Canaris à Marseille (2-0) le week-end dernier. Mais du côté du FC Metz, les choses commencent à bouger. Ce jeudi, les Lorrains viennent de boucler le départ du jeune Brian Madjo (16 ans) pour 12 M€ à Aston Villa. Une somme qui devrait permettre au FC Metz de se renforcer. Toutefois, une menace plane sur le promu puisque son capitaine Gauthier Hein (29 ans) attire les regards de plusieurs clubs, dont deux pensionnaires de MLS.

Metz, Auxerre et Le Havre s’arrachent Romain Faivre

Selon Goal, Dallas et San José suivent attentivement sa situation. Et en cas de départ, le FC Metz suivrait avec attention la situation de l’ancien Lorientais Romain Faivre. A 27 ans, Faivre appartient à Bournemouth et il est actuellement prêté à Al-Taawoun où sa dernière apparition remonte au 23 octobre dernier. Selon L’Equipe, Metz est devancé par Auxerre et Le Havre dans ce dossier, soit deux concurrents directs du club lorrain… et du FC Nantes.