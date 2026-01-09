À LA UNE DU 10 JAN 2026
OM : le vestiaire de De Zerbi visé par une grosse accusation, le PSG et le FC Nantes impliqués

Par William Tertrin - 9 Jan 2026, 22:33
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, lors du match de Coupe de France contre Bourg-Péronnas.
La terrible désillusion de l’Olympique de Marseille lors du Trophée des Champions — battu aux tirs au but par le Paris Saint‑Germain après un match spectaculaire (2‑2, 4‑1 aux tab) — n’a pas seulement laissé des regrets à Marseille. Elle a surtout déclenché la colère d’Éric Di Meco, l’ancien défenseur emblématique du club, qui a profité du débat autour de la performance olympienne pour accuser frontalement certains joueurs de “choisir leurs matchs”.

« Les mecs sautent à pieds joints sur le PSG »

Ce vendredi sur RMC, Di Meco est revenu sur la différence de visage de l’OM entre deux rencontres récentes, en opposant clairement la prestation médiocre à Nantes à celle plus combattive contre le PSG. Pour lui, l’écart n’est pas tactique ni dû à De Zerbi : il serait strictement mental.

« Ne m’expliquez pas qu’entre dimanche contre Nantes et le match face à Paris, que De Zerbi a fait un truc merveilleux en quatre jours. Ils ont fait le même dispositif tactique et les mecs sautent à pieds joints sur le PSG. Le week‑end dernier, tu marchais et les joueurs de Nantes t’ont pris le ballon. On m’explique que c’est la faute de l’entraîneur. »

Cette critique, qui pourrait sembler anodine dans un débat de supporter, prend une tournure beaucoup plus accusatrice quand Di Meco étend son constat à d’autres matches :

« Contre Toulouse ou Angers, c’étaient des matchs où ils pouvaient passer devant Paris. Mais ce n’était pas important. Par contre, contre Paris, soi‑disant c’était un match en bois, les mecs jouent d’un coup. »

Certains cadres pointés du doigt

L’ancien international ne s’arrête pas là : selon lui, le problème serait une gestion sélective de l’effort, où certains cadres n’afficheraient pas la même intensité à chaque match, sauf contre un adversaire prestigieux comme le PSG. Ce type d’accusation remet en question l’état d’esprit même de l’équipe et souligne, implicitement, que la responsabilité de la déroute contre Nantes ne repose pas seulement sur l’entraîneur.

Pour Di Meco, Marseille doit donc se poser de vraies questions sur sa constance mentale et collective, plus que sur des ajustements tactiques de surface — un message fort envoyé aux joueurs après une saison déjà riche en contrastes.

