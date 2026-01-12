Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Avant-dernier 16e de finale de Coupe de France, le derby parisien vient de dévoiler ses compositions d’équipe. Comme annoncé, Luis Enrique a fait tourner.

Quatre jours après sa victoire dans le Trophée des champions contre l’OM (2-2, 3 t.a.b. à 1), le PSG remet déjà le couvert. Et face à un adversaire qu’il connaît bien puisqu’il y a deux semaines, il était venu à bout de son voisin, le PFC (2-1), en championnat. Pour ce nouveau derby, Luis Enrique a annoncé son intention de faire tourner et il a tenu parole. Voici le onze de départ du PSG, avec Gonçalo Ramos titulaire, en récompense de son égalisation tardive contre l’OM après son entrée en jeu.

PSG : Chevalier – Zabarnyi, Beraldo, Pacho – Mayulu, Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Barcola, Ramos, Kvaratskhelia.