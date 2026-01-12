À LA UNE DU 12 JAN 2026
[21:24]PSG : avant le derby, une annonce a bouleversé le Parc des Princes
[21:09]ASSE Mercato : un Vert vers Dunkerque pour favoriser la venue de Bardeli ?
[20:47]Real Madrid : le message touchant de Kylian Mbappé à Xabi Alonso
[20:33]RC Lens Mercato : un latéral droit belge ciblé ?
[20:28]PSG – PFC : le onze de Luis Enrique pour le derby
[19:39]Real Madrid : les Merengue choqués par le renvoi de Xabi Alonso !
[19:28]FC Nantes Mercato : Sissoko est canari, une solution trouvée pour Hwong
[19:16]ASSE Mercato : les Verts officialisent une signature très attendue
[19:03]Le FC Barcelone annonce une recrue au moment où le Real Madrid vire Alonso !
[18:37]ASSE Mercato : une offre de 13,5 M€ est tombée pour Davitashvili !
PSG – PFC : le onze de Luis Enrique pour le derby

Par Raphaël Nouet - 12 Jan 2026, 20:28
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, avant la conférence de presse du Trophée des champions.
Avant-dernier 16e de finale de Coupe de France, le derby parisien vient de dévoiler ses compositions d’équipe. Comme annoncé, Luis Enrique a fait tourner.

Quatre jours après sa victoire dans le Trophée des champions contre l’OM (2-2, 3 t.a.b. à 1), le PSG remet déjà le couvert. Et face à un adversaire qu’il connaît bien puisqu’il y a deux semaines, il était venu à bout de son voisin, le PFC (2-1), en championnat. Pour ce nouveau derby, Luis Enrique a annoncé son intention de faire tourner et il a tenu parole. Voici le onze de départ du PSG, avec Gonçalo Ramos titulaire, en récompense de son égalisation tardive contre l’OM après son entrée en jeu.

PSG : Chevalier – Zabarnyi, Beraldo, Pacho – Mayulu, Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Barcola, Ramos, Kvaratskhelia.

PSGParis FC

