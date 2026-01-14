À LA UNE DU 14 JAN 2026
[13:19]FC Nantes INFO BUT! : une piste tombe à l’eau en défense
[13:00]OM Mercato : un géant de Ligue des Champions prêt à lâcher 100 M€ pour Greenwood dès janvier !
[12:55]RC Lens : un renfort de poids avant Auxerre
[12:47]PSG Mercato : furax pour Dembélé, Campos relance un crack du FC Barcelone ! 
[12:45]OM, Stade Rennais, OL, RC Lens : Coupe de France : la programmation des 8es de finale est tombée
[12:37]OM Mercato : coup de théâtre pour l’avenir de Griezmann !
[12:30]Stade Rennais Mercato INFO BUT! : Désiré a tenté un ex chouchou de l’ASSE en Ligue 1
[12:11]ASSE Mercato : Kilmer a enfin acté la signature d’un milieu, Perrin a été grandiose ! 
[11:52]OM Mercato : pluie de mauvaises nouvelles pour Anis Hadj Moussa !
[11:39]FC Nantes Mercato : un buteur totalement inattendu a signé ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM – L’analyse de Bastien Aubert : « De Zerbi a brouillé les cartes du Mercato »

Par Bastien Aubert - 14 Jan 2026, 10:31
💬 Commenter
Roberto De Zerbi (OM)
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Le carton infligé par l’OM mardi à Caen contre les valeureux amateurs de Bayeux en 16es de finale de la Coupe de France (9-0) a semé des indices sur la suite du mercato. Analyse.

L’OM a respecté le football face à Bayeux. Après leur prestation frustrante mais prometteuse contre le PSG lors du Trophée des Champions et le faux pas devant le FC Nantes au Vélodrome, les Marseillais ont enfin disputé un match plein… face à une équipe de R1. Score final : 9-0. Évidemment, le chiffre fait rêver, mais derrière la démonstration logique face à des amateurs, il y a des signaux subtils que Roberto De Zerbi a envoyés et qui peuvent interpeller sur l’avenir immédiat du club.

Greenwood devait-il vraiment jouer 90 minutes ?

Sur le plan du jeu, l’OM a entamé le match avec une bonne énergie, imposant son rythme dès les premières minutes et ne laissant aucune chance à leurs adversaires du soir. Au bout de 30 minutes, le match était déjà plié : 4-0. Dans ce contexte, aucun joueur n’a vraiment déçu, si ce n’est Matt O’Riley, un peu décalé dans un rôle plus offensif, avec un déchet technique notable. Mais ce qui retient l’attention, ce sont surtout les choix tactiques et humains du coach italien. Pourquoi faire jouer Mason Greenwood 90 minutes alors que des échéances cruciales arrivent en janvier, face à Liverpool et Lens notamment ? Au-delà de ce cas étrange, De Zerbi semble vouloir brouiller les cartes pour la suite du mercato hivernal.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Des indices clairs pour la suite du mercato 

Titulariser Angel Gomes et relancer Darryl Bakola ne relève pas forcément du hasard. L’Anglais a ainsi eu l’occasion de regonfler sa cote sur le marché, tandis que le second, en pleine négociation pour prolonger, a reçu un signal clair : l’OM compte sur lui… mais pas gratuitement. Et puis vient le cas Neal Maupay. Entré en fin de rencontre, l’attaquant de 29 ans a marqué, offrant un message limpide : les doutes autour de son éventuel départ cet hiver semblent dissipés. À date, Maupay semble pleinement réintégré dans l’effectif et peut redevenir un atout offensif majeur pour la suite de la saison, Robinio Vaz étant parti à l’AS Rome. De là à oublier de recruter un renfort offensif cet hiver pour faire quelques économies ?

Bastien AUBERT

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot