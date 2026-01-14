OM – L’analyse de Bastien Aubert : « De Zerbi a brouillé les cartes du Mercato »

Le carton infligé par l’OM mardi à Caen contre les valeureux amateurs de Bayeux en 16es de finale de la Coupe de France (9-0) a semé des indices sur la suite du mercato. Analyse.

L’OM a respecté le football face à Bayeux. Après leur prestation frustrante mais prometteuse contre le PSG lors du Trophée des Champions et le faux pas devant le FC Nantes au Vélodrome, les Marseillais ont enfin disputé un match plein… face à une équipe de R1. Score final : 9-0. Évidemment, le chiffre fait rêver, mais derrière la démonstration logique face à des amateurs, il y a des signaux subtils que Roberto De Zerbi a envoyés et qui peuvent interpeller sur l’avenir immédiat du club.

Greenwood devait-il vraiment jouer 90 minutes ?

Sur le plan du jeu, l’OM a entamé le match avec une bonne énergie, imposant son rythme dès les premières minutes et ne laissant aucune chance à leurs adversaires du soir. Au bout de 30 minutes, le match était déjà plié : 4-0. Dans ce contexte, aucun joueur n’a vraiment déçu, si ce n’est Matt O’Riley, un peu décalé dans un rôle plus offensif, avec un déchet technique notable. Mais ce qui retient l’attention, ce sont surtout les choix tactiques et humains du coach italien. Pourquoi faire jouer Mason Greenwood 90 minutes alors que des échéances cruciales arrivent en janvier, face à Liverpool et Lens notamment ? Au-delà de ce cas étrange, De Zerbi semble vouloir brouiller les cartes pour la suite du mercato hivernal.

Des indices clairs pour la suite du mercato

Titulariser Angel Gomes et relancer Darryl Bakola ne relève pas forcément du hasard. L’Anglais a ainsi eu l’occasion de regonfler sa cote sur le marché, tandis que le second, en pleine négociation pour prolonger, a reçu un signal clair : l’OM compte sur lui… mais pas gratuitement. Et puis vient le cas Neal Maupay. Entré en fin de rencontre, l’attaquant de 29 ans a marqué, offrant un message limpide : les doutes autour de son éventuel départ cet hiver semblent dissipés. À date, Maupay semble pleinement réintégré dans l’effectif et peut redevenir un atout offensif majeur pour la suite de la saison, Robinio Vaz étant parti à l’AS Rome. De là à oublier de recruter un renfort offensif cet hiver pour faire quelques économies ?

Bastien AUBERT