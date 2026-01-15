À LA UNE DU 16 JAN 2026
[23:18]FC Barcelone : le Barça a souffert mais se qualifie face à Santander, Yamal a lancé son année 2026
[23:00]OL Mercato : Gerlinger tease du lourd, Endrick n’était que le début !
[22:38]RC Lens : les ultras lensois répondent à la LFP et annoncent des actions contre Auxerre
[22:17]OM Mercato : une offre est partie pour Abdelli, un Marseillais en contrepartie ?
[22:08]PSG Mercato : une décision a été prise pour Dembélé, sa future destination se précise
[21:39]FC Nantes : les Canaris ont trouvé leur sauveur, les supporters commençaient à désespérer
[21:08]ASSE : Horneland met fin aux rumeurs sur son avenir chez les Verts
[20:49]OM Mercato : un international italien comme doublure pour Greenwood ?
[20:22]FC Barcelone : la compo d’Hansi Flick pour affronter Santander
[20:15]OL Mercato : c’est fait pour Satriano (RC Lens), son nouveau club est connu !
OL Mercato : Gerlinger tease du lourd, Endrick n'était que le début !

Par William Tertrin - 15 Jan 2026, 23:00

L’OL semble bien décidé à frapper fort sur le marché des transferts. Lors des vœux aux partenaires du club ce jeudi soir, Michael Gerlinger, le directeur général de l’OL, a lâché une déclaration qui peut faire vibrer les supporters des Gones.

Dans un message posté sur son compte X, notre correspondant Alexandre Corboz rapporte les mots de Gerlinger : « On a déjà fait une grande chose (Endrick). Peut-être que notre magicien Matthieu Louis-Jean va nous en faire d’autres. On va renforcer l’équipe. » Le ton est clair et ambitieux. Endrick, prêté par le Real Madrid, a déjà tout l’air d’un coup majeur, lui qui a marqué contre le LOSC pour son premier match. Rappelons que l’arrivée du prodige brésilien à Lyon, officialisée il y a quelques jours, a été un véritable électrochoc pour le football français, et symbolise les grosses ambitions de l’OL.

Des recrues attendues dans toutes les lignes ?

Mais Gerlinger ne s’arrête pas là. En qualifiant Matthieu Louis-Jean, le directeur du recrutement, de « magicien », il sous-entend que d’autres surprises pourraient suivre. Cette allusion à des renforts supplémentaires arrive à point nommé, alors que l’OL vise une place européenne en cette saison 2025-2026 et cherche à combler des lacunes évidentes, notamment en défense centrale, au milieu et sur les ailes.

L’arrivée d’Endrick, en prêt sec en provenance du Real Madrid, est un signal fort envoyé à la Ligue 1 et à l’Europe. Mais pour viser plus haut, des renforts sont indispensables. Le nom de Noham Kamara, jeune défenseur du PSG, pourrait d’ailleurs être la prochaine recrue lyonnaise. Dans le sens des départs, celui de Martin Satriano vers Getafe (12e de Liga) devrait être officiel sous peu.

Les prochains jours s’annoncent cruciaux : les actes suivront-ils les mots ? Les supporters lyonnais, eux, sont déjà en ébullition. Reste à voir si le « magicien » Louis-Jean sortira d’autres lapins de son chapeau. Une chose est sûre : l’OL est bien présent dans la course aux talents !

