OL Mercato : c’est fait pour Satriano (RC Lens), son nouveau club est connu !

Le mercato d’hiver s’emballe à Lyon. L’Olympique Lyonnais s’apprête à acter le départ de Martin Satriano vers l’Espagne, sous la forme d’un prêt à Getafe assorti d’une option d’achat. Un mouvement attendu qui pourrait rebattre les cartes pour l’attaquant uruguayen, prêté depuis l’été dernier par le RC Lens.

Un prêt attendu pour Satriano cet hiver

Agé de 24 ans, Satriano n’a jamais réussi à s’imposer sur la durée à l’OL cette saison. Moins utilisé et cherchant du temps de jeu, il s’oriente désormais vers une destination nouvelle, la Liga. Si on vous relayait que l’OL souhaitait lever l’option d’achat auprès du RC Lens, le dossier a pris une nouvelle tournure. En effet, dans les toutes prochaines heures, l’attaquant devrait finaliser son prêt à Getafe (12e de Liga) en provenance de Lyon, avec une possible suite espagnole si l’option d’achat venait à être levée, comme le rapporte Foot Mercato.

Ce mouvement illustre la volonté des dirigeants lyonnais de réajuster leur effectif cet hiver. Pour mieux comprendre les hésitations autour du joueur, il suffit de revenir sur les débuts mitigés de Martin Satriano à l’OL. Son rendement n’a pas convaincu, accélérant la réflexion autour d’un prêt dès ce marché hivernal (3 buts en 19 matchs).

Pourquoi ce prêt ? Le contexte côté lyonnais

Le choix de Lyon s’explique aussi par la concurrence accrue. La récente arrivée de l’espoir brésilien Endrick, prêté par le Real Madrid, a rebattu les cartes en attaque. Jeune et explosif, ce nouveau numéro neuf s’est déjà illustré en Coupe de France – résultat, la porte s’ouvre pour un départ temporaire de Satriano, qui pourra rebondir de l’autre côté des Pyrénées.

Le passage de l’Uruguayen du RC Lens à l’OL lors du précédent marché avait suscité espoirs et interrogations : pour les plus curieux, retour sur le transfert de Martin Satriano de Lens à Lyon.

Quelle opportunité pour Satriano à Getafe ?

Nouveau championnat, nouvelle dynamique : cet exil à Getafe représente une vraie fenêtre de relance pour Satriano. En Liga, il devrait bénéficier d’un environnement propice pour retrouver du rythme, s’épanouir et saisir les minutes qu’il peine à obtenir à Lyon.

À suivre : si ses performances satisfont le club madrilène, l’option d’achat adossée au prêt pourrait changer définitivement la trajectoire de la carrière de Satriano. Le prêt imminent à Getafe marque-t-il le tournant attendu pour l’attaquant ? L’avenir de Satriano se joue désormais en Espagne.