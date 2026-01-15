À LA UNE DU 15 JAN 2026
[23:18]FC Barcelone : le Barça a souffert mais se qualifie face à Santander, Yamal a lancé son année 2026
[23:00]OL Mercato : Gerlinger tease du lourd, Endrick n’était que le début !
[22:38]RC Lens : les ultras lensois répondent à la LFP et annoncent des actions contre Auxerre
[22:17]OM Mercato : une offre est partie pour Abdelli, un Marseillais en contrepartie ?
[22:08]PSG Mercato : une décision a été prise pour Dembélé, sa future destination se précise
[21:39]FC Nantes : les Canaris ont trouvé leur sauveur, les supporters commençaient à désespérer
[21:08]ASSE : Horneland met fin aux rumeurs sur son avenir chez les Verts
[20:49]OM Mercato : un international italien comme doublure pour Greenwood ?
[20:22]FC Barcelone : la compo d’Hansi Flick pour affronter Santander
[20:15]OL Mercato : c’est fait pour Satriano (RC Lens), son nouveau club est connu !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OL Mercato : c’est fait pour Satriano (RC Lens), son nouveau club est connu !

Par William Tertrin - 15 Jan 2026, 20:15
💬 Commenter
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Le mercato d’hiver s’emballe à Lyon. L’Olympique Lyonnais s’apprête à acter le départ de Martin Satriano vers l’Espagne, sous la forme d’un prêt à Getafe assorti d’une option d’achat. Un mouvement attendu qui pourrait rebattre les cartes pour l’attaquant uruguayen, prêté depuis l’été dernier par le RC Lens.

Un prêt attendu pour Satriano cet hiver

Agé de 24 ans, Satriano n’a jamais réussi à s’imposer sur la durée à l’OL cette saison. Moins utilisé et cherchant du temps de jeu, il s’oriente désormais vers une destination nouvelle, la Liga. Si on vous relayait que l’OL souhaitait lever l’option d’achat auprès du RC Lens, le dossier a pris une nouvelle tournure. En effet, dans les toutes prochaines heures, l’attaquant devrait finaliser son prêt à Getafe (12e de Liga) en provenance de Lyon, avec une possible suite espagnole si l’option d’achat venait à être levée, comme le rapporte Foot Mercato.

Ce mouvement illustre la volonté des dirigeants lyonnais de réajuster leur effectif cet hiver. Pour mieux comprendre les hésitations autour du joueur, il suffit de revenir sur les débuts mitigés de Martin Satriano à l’OL. Son rendement n’a pas convaincu, accélérant la réflexion autour d’un prêt dès ce marché hivernal (3 buts en 19 matchs).

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Pourquoi ce prêt ? Le contexte côté lyonnais

Le choix de Lyon s’explique aussi par la concurrence accrue. La récente arrivée de l’espoir brésilien Endrick, prêté par le Real Madrid, a rebattu les cartes en attaque. Jeune et explosif, ce nouveau numéro neuf s’est déjà illustré en Coupe de France – résultat, la porte s’ouvre pour un départ temporaire de Satriano, qui pourra rebondir de l’autre côté des Pyrénées.

Le passage de l’Uruguayen du RC Lens à l’OL lors du précédent marché avait suscité espoirs et interrogations : pour les plus curieux, retour sur le transfert de Martin Satriano de Lens à Lyon.

Quelle opportunité pour Satriano à Getafe ?

Nouveau championnat, nouvelle dynamique : cet exil à Getafe représente une vraie fenêtre de relance pour Satriano. En Liga, il devrait bénéficier d’un environnement propice pour retrouver du rythme, s’épanouir et saisir les minutes qu’il peine à obtenir à Lyon.

À suivre : si ses performances satisfont le club madrilène, l’option d’achat adossée au prêt pourrait changer définitivement la trajectoire de la carrière de Satriano. Le prêt imminent à Getafe marque-t-il le tournant attendu pour l’attaquant ? L’avenir de Satriano se joue désormais en Espagne.

OLRC Lens

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OL, RC Lens