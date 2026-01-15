Mercato : l’OL veut activer un plan d’urgence qui va faire les affaires du RC Lens

L’Olympique Lyonnais prépare un coup de théâtre autour de Martin Satriano. Recruté à la dernière minute pour renforcer l’attaque, l’attaquant uruguayen n’a jamais pris son envol. Mais la direction lyonnaise compte bien rebondir sur ce dossier : lever l’option d’achat dès cet hiver pour enclencher une revente express en Espagne ou en Italie, capitalisant sur une cote à l’étranger qui reste étonnamment solide malgré sa relégation sportive dans la hiérarchie lyonnaise.

Martin Satriano, du pari lyonnais à la relégation dans la hiérarchie

La première partie de saison de Martin Satriano à Lyon ressemble à une histoire pleine de promesses… qui tourne court. Attendu pour apporter de la profondeur à l’effectif, le joueur prêté par le RC Lens n’aura inscrit que 2 buts et délivré 1 passe décisive en 11 matchs de Ligue 1, affichant près de 55 % de temps de jeu.

L’arrivée fracassante d’Endrick, prêté lui par le Real Madrid, achève de bouleverser la hiérarchie offensive lyonnaise. Résultat : Satriano glisse sur le banc, ses titularisations se raréfient et les portes d’un transfert semblent s’ouvrir à nouveau, alors que les premiers signes de désaffection se faisaient déjà sentir autour de son apport.

L’OL prêt à lever l’option d’achat pour une revente rapide

Face à ce constat d’échec sportif, l’OL ne veut pas subir son mercato d’hiver. Les dirigeants étudient un plan inhabituel : lever de façon anticipée l’option d’achat fixée à 5 M€, alors qu’elle n’était a priori obligatoire qu’en fin de saison, comme rapporte Foot Mercato.

L’objectif ? Prendre la main sur le dossier et gagner en flexibilité dès janvier. En rachetant dès maintenant les droits du joueur, Lyon accélère la possibilité d’un transfert définitif sans attendre l’été. Cette manœuvre vise avant tout à limiter les pertes financières, voire à tirer une rapide plus-value si le marché étranger s’enflamme autour du profil du buteur de 24 ans.

Espagne et Italie à l’affût : quels clubs pour Satriano ?

Si la Ligue 1 ne sourit pas à Satriano, il n’a rien perdu de sa réputation à l’étranger. Son style batailleur plaît particulièrement de l’autre côté des Pyrénées, où plusieurs équipes restent attentives à sa situation contractuelle.

Valence et Gérone sont en veille active sur le dossier

et sont en veille active sur le dossier Des clubs tels que Oviedo , Elche ou Levante surveillent aussi ses avancées

, ou surveillent aussi ses avancées Côté italien, le Torino pourrait avancer à condition d’un départ de Zapata, tandis que Parme et le Hellas Vérone gardent un œil sur son évolution

La situation au Torino, largement dépendante de la possible sortie de Duván Zapata, pourrait être le déclencheur du mercato en Serie A. En Espagne, la piste menant à Satriano aurait même déjà pris de l’ampleur selon certaines indiscrétions du marché .

Un deal avantageux pour le RC Lens ?

Les répercussions d’un transfert hivernal pourraient aussi réjouir le RC Lens. En cas d’activation rapide de l’option d’achat par l’OL, les Sang et Or récupèreraient bien plus tôt que prévu les 5 M€, initialement attendus en fin d’exercice.

Pour Satriano, ce rebondissement offre l’opportunité d’un nouveau point de départ. Mal embarqué entre Rhône et Saône, il peut rebondir là où sa cote reste élevée et réussir un transfert éclair qui anime déjà les tractations hivernales. De quoi relancer un mercato jusque-là timide pour l’attaquant uruguayen, encore estimé à 6 M€ malgré une première moitié de saison compliquée sous le maillot lyonnais.