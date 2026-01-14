Dans un dossier qui promet d’agiter la suite du mercato hivernal, Noham Kamara, jeune prodige de 18 ans du PSG, semble proche de rejoindre l’OL. Au grand dam du Stade Rennais… et du RC Strasbourg.

Alors que plusieurs clubs suivent la progression de Noham Kamara avec attention, l’OL apparaît aujourd’hui comme le grand favori pour enrôler le milieu offensif. Bien informé sur les transferts, le journaliste du Parisien Marc Mechenoua a fait le point sur les dernières infos concernant ce dossier.

« Strasbourg, des infos que j’ai, ils sont très loin dans la course car ils ont juste fait une prise de renseignements la semaine passée. À mon sens, aujourd’hui, il n’y a que Lyon qui est sur le dossier. Ça pouvait se faire en transfert mais du côté du PSG on évoque quand même l’idée d’un prêt avec option d’achat », a énoncé notre confrère au micro d’Ici Paris.

Le Stade Rennais, pourtant cité récemment comme possible concurrent, semble désormais totalement écarté de la course. Pour l’OL, c’est un joli coup à la fois sportif et stratégique : renforcer son effectif avec un joueur prometteur issu du PSG tout en écartant des concurrents sérieux comme le club breton. Du côté du PSG, l’idée d’un prêt avec option d’achat montre une volonté de garder une porte ouverte à moyen terme, tout en laissant le joueur s’aguerrir ailleurs.