À LA UNE DU 14 JAN 2026
[10:55]Real Madrid : Florentino Pérez prépare déjà un gros coup avec José Mourinho !
[10:31]OM – L’analyse de Bastien Aubert : « De Zerbi a brouillé les cartes du Mercato »
[10:15]PSG Mercato : c’est acté, Doué va quitter Paris cet hiver ! 
[09:50]ASSE : encore une bonne nouvelle pour les Verts avant Clermont !
[09:30]CAN 2025 : un gros coup de bluff d’Éric Chelle avant la demi-finale Nigeria – Maroc ?
[09:12]Revue de presse espagnole : le Barça a flashé sur un crack portugais, Mbappé déjà dans le dur avec Arbeola au Real ?
[08:48]OL Mercato : Lyon à deux doigts de griller le Stade Rennais avec un petit prodige du PSG !
[08:15]OM, FC Nantes Mercato : coup de tonnerre spectaculaire pour l’avenir de Maupay ! 
[07:50]ASSE : Kilmer tient son futur taulier en défense, il flambe déjà en Ligue 2 ! 
[07:19]PSG Mercato : 2 prolongations en vue… mais pas celle de Dembélé !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OL Mercato : Lyon à deux doigts de griller le Stade Rennais avec un petit prodige du PSG !

Par Bastien Aubert - 14 Jan 2026, 08:48
💬 Commenter
Noham Kamara (PSG)
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Dans un dossier qui promet d’agiter la suite du mercato hivernal, Noham Kamara, jeune prodige de 18 ans du PSG, semble proche de rejoindre l’OL. Au grand dam du Stade Rennais… et du RC Strasbourg. 

Alors que plusieurs clubs suivent la progression de Noham Kamara avec attention, l’OL apparaît aujourd’hui comme le grand favori pour enrôler le milieu offensif. Bien informé sur les transferts, le journaliste du Parisien Marc Mechenoua a fait le point sur les dernières infos concernant ce dossier.

« Strasbourg, des infos que j’ai, ils sont très loin dans la course car ils ont juste fait une prise de renseignements la semaine passée. À mon sens, aujourd’hui, il n’y a que Lyon qui est sur le dossier. Ça pouvait se faire en transfert mais du côté du PSG on évoque quand même l’idée d’un prêt avec option d’achat », a énoncé notre confrère au micro d’Ici Paris.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Le Stade Rennais, pourtant cité récemment comme possible concurrent, semble désormais totalement écarté de la course. Pour l’OL, c’est un joli coup à la fois sportif et stratégique : renforcer son effectif avec un joueur prometteur issu du PSG tout en écartant des concurrents sérieux comme le club breton. Du côté du PSG, l’idée d’un prêt avec option d’achat montre une volonté de garder une porte ouverte à moyen terme, tout en laissant le joueur s’aguerrir ailleurs.

OLPSGStade Rennais

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OL, PSG, Stade Rennais