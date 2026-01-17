À LA UNE DU 17 JAN 2026
[19:00]ASSE : Geraerts annonce un Stade de Reims de combat face aux Verts
[18:55]RC Lens – AJ Auxerre (1-0) : la place de leader retrouvée et un record égalé, les notes des Sang et Or
[18:38]FC Barcelone : un scandale avec un joueur de l’OM ressurgit
[18:17]OM : Pierre Ménès se moque des galères marseillaises pour aller à Angers
[18:02]PSG Mercato : après le Barça avec Dro, Luis Enrique frustre un autre géant espagnol
[17:46]Stade Rennais Mercato : accord trouvé avec une recrue, Beye vise la Champions League !
[17:33]FC Nantes : première amère pour Benhattab avec Reims
[17:12]Real Madrid : Mbappé a soutenu Vinicius Jr, conspué par le Bernabeu
[16:50]OM Mercato : l’Atlético est passé à l’attaque pour Greenwood !
[16:23]FC Barcelone : amer, Flick fracasse Dro pour son départ au PSG
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone : un scandale avec un joueur de l’OM ressurgit

Par Raphaël Nouet - 17 Jan 2026, 18:38
💬 Commenter
Robert Lewandowski déçu après une action ratée avec le FC Barcelone la saison dernière.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Il y a un an, le FC Barcelone s’était incliné sur la pelouse de la Real Sociedad (0-1), son adversaire demain, à cause notamment d’un but scandaleusement refusé après une position de hors-jeu inexistante.

Demain, le FC Barcelone se déplace à Saint-Sébastien pour y affronter la Real Sociedad. L’occasion de prendre une revanche car, la saison dernière, les Blaugranas s’étaient inclinés 1-0 face aux Basques. Lors de cette rencontre, Robert Lewandowski s’était vu refuser un but pour une position de hors-jeu absolument inexistante car Nayef Aguerd, aujourd’hui à l’OM, qui était à la lutte avec lui, le couvrait. La VAR avait justifié cette décision avec une image sur laquelle on voyait un bout de chaussure… qui s’était avéré être celle du défenseur marocain !

Le même arbitre que l’an dernier désigné pour le match contre la Real Sociedad !

Le FC Barcelone avait hurlé au scandale après cette décision qui n’avait heureusement pas empêché les Blaugranas d’être sacrés en fin de saison. Mais les dirigeants catalans, qui pensent être persécutés par les sifflets, celui depuis l’affaire Negreira, n’ont pas dû bien vivre le fait que la Fédération a décidé de nommer exactement le même arbitre, Carlos Del Cerro Grande, pour l’affiche de demain. Une annonce vraiment surprenante vu le scandale de la saison dernière ! On n’imagine pas la polémique qui suivrait une nouvelle décision controversée !

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Après la victoire du Real Madrid sur Levante (2-0) ce samedi après-midi, le FC Barcelone a besoin des trois points demain contre la Real Sociedad afin de reprendre son avance de quatre points. Déjà vainqueur de la Supercoupe d’Espagne, qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Roi et leader de la Liga, le FCB est bien parti pour un deuxième triplé consécutif.

FC BarceloneOM

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Barcelone, OM