Il y a un an, le FC Barcelone s’était incliné sur la pelouse de la Real Sociedad (0-1), son adversaire demain, à cause notamment d’un but scandaleusement refusé après une position de hors-jeu inexistante.

Demain, le FC Barcelone se déplace à Saint-Sébastien pour y affronter la Real Sociedad. L’occasion de prendre une revanche car, la saison dernière, les Blaugranas s’étaient inclinés 1-0 face aux Basques. Lors de cette rencontre, Robert Lewandowski s’était vu refuser un but pour une position de hors-jeu absolument inexistante car Nayef Aguerd, aujourd’hui à l’OM, qui était à la lutte avec lui, le couvrait. La VAR avait justifié cette décision avec une image sur laquelle on voyait un bout de chaussure… qui s’était avéré être celle du défenseur marocain !

Le même arbitre que l’an dernier désigné pour le match contre la Real Sociedad !

Le FC Barcelone avait hurlé au scandale après cette décision qui n’avait heureusement pas empêché les Blaugranas d’être sacrés en fin de saison. Mais les dirigeants catalans, qui pensent être persécutés par les sifflets, celui depuis l’affaire Negreira, n’ont pas dû bien vivre le fait que la Fédération a décidé de nommer exactement le même arbitre, Carlos Del Cerro Grande, pour l’affiche de demain. Une annonce vraiment surprenante vu le scandale de la saison dernière ! On n’imagine pas la polémique qui suivrait une nouvelle décision controversée !

Après la victoire du Real Madrid sur Levante (2-0) ce samedi après-midi, le FC Barcelone a besoin des trois points demain contre la Real Sociedad afin de reprendre son avance de quatre points. Déjà vainqueur de la Supercoupe d’Espagne, qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Roi et leader de la Liga, le FCB est bien parti pour un deuxième triplé consécutif.