La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Ciblé par l’ASSE au poste de gardien, Sander Tangvik (Rosenborg, 23 ans) pourrait prendre la direction d’Hambourg au mercato hivernal.

Bonne nouvelle pour Gautier Larsonneur (28 ans). Alors que l’ASSE était annoncée sur le dossier d’un jeune gardien prometteur sur ce mercato hivernal mais aussi l’été dernier, une piste prioritaire semble désormais se refroidir…

Un gardien ciblé par l’ASSE en route vers l’Allemagne

Sander Tangvik, le jeune gardien norvégien de Rosenborg (23 ans), a été cité comme une piste sérieuse pour renforcer la cage de l’ASSE. Mais selon Florian Plettenberg, la tendance est désormais claire : Hambourg est en passe de rafler la mise. « Hamburg travaille sur un accord pour signer Sander Tangvik après qu’Adresseavisen ait confirmé. Des discussions avancées sont en cours concernant un transfert permanent du gardien de but de 23 ans de Rosenborg, Hambourg faisant pression pour finaliser le transfert », explique le journaliste de Sky Germany.

Un coup dur pour les Verts ? Pas forcément…

À première vue, cela peut sembler une mauvaise nouvelle pour le club du Forez, qui cherchait à se renforcer dans les cages. Mais en réalité, c’est surtout un signe que la hiérarchie au poste est désormais plus stable. Car l’ASSE n’a pas recruté un gardien pour remplacer Larsonneur. Le club s’est plutôt montré prudent cet hiver et le fait que Tangvik se dirige vers Hambourg signifie que la concurrence directe à Larsonneur se réduit. Même si la menace Tangvik s’éloigne, l’ASSE reste en quête de renforts, notamment pour assurer la profondeur de l’effectif. Mais l’important, c’est que la place de numéro 1 est, pour le moment, moins menacée. Et dans un effectif où la stabilité et la confiance sont primordiales, cela peut faire toute la différence.