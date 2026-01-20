À LA UNE DU 20 JAN 2026
OM : une absence majeure et un retour côté Liverpool avant le choc

Par Raphaël Nouet - 20 Jan 2026, 17:39
Ibrahima Konaté lors du match de Liverpool à Tottenham.
Adversaire de l’OM demain soir en Champions League, Liverpool se déplace à Marseille avec un groupe amoindri par une absence inattendue.

Liverpool vient de communiquer la liste des 20 joueurs qui vont faire le déplacement à Marseille. Surprise, Ibrahima Konaté n’est pas là. Le défenseur central français aurait un souci familial le contraignant à manquer le rendez-vous avec l’OM. C’est un coup dur pour les Reds car, même s’il connaît une saison très irrégulière, l’ancien de Leipzig demeure un titulaire indiscutable aux yeux d’Arne Slot. Parti très tôt de France, Konaté a déjà connu les bouillantes soirées européennes du Vélodrome puisqu’il était titulaire avec le RBL lors du fameux 5-2 en quarts de finale de l’Europa League 2018. Et il pourrait les retrouver la saison prochaine puisqu’il est annoncé au PSG, lui qui sera en fin de contrat en juin…

Salah de retour

En revanche, Mohamed Salah fait son retour dans le groupe. L’Egyptien est rentré de la Coupe d’Afrique des Nations, où il a terminé quatrième. Lui aussi connaît une saison très compliquée, son statut ayant même été remis en cause. A tel point qu’il avait durement critiqué son entraîneur après un match à Brighton, ce qui laissait penser qu’il allait quitter les Reds cet hiver. Il sera en tout cas bien à Marseille demain soir. Peut-être pas dans le onze de départ, mais au moins sur le banc.

Le groupe côté OM n’est pas encore tombé mais Roberto De Zerbi devrait pouvoir compter sur l’ensemble de ses forces vives, moins Nayer Aguerd, pas encore rentré de la CAN après la finale perdue avec le Maroc face au Sénégal (0-1 a.p.) dimanche.

