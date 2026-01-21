Les supporters de l’OM avaient annoncé des tifos magnifiques pour la réception de Liverpool ce soir. Ils n’ont pas menti, rendant hommage à un groupe légendaire de chaque ville ainsi qu’à Rolland Courbis.

Nouvelle masterclass des supporters de l’OM, ce soir, pour la réception de Liverpool. Les ultras avaient promis des tifos à la hauteur de l’événement, ils ont tenu parole ! A l’instar du club, qui a fait une vidéo de présentation du match dans laquelle il montre les points communs entre les deux villes, les virages Nord et Sud du Vélodrome ont choisi de mettre en valeur un groupe mythique de Marseille et de Liverpool. Le virage Nord a rendu hommage à IAM, le Sud aux Beatles. Les visuels étaient accompagnés de phrases des deux groupes légèrement détournées : « Prêt à mourir pour la gloire de mon étendard » (IAM) et « Marseille, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble… très bien ensemble » (Beatles). Superbe !

Et ce n’est pas tout ! Après l’entrée des équipes sur le terrain, au cours de laquelle les deux tifos mentionnés ont été déployés, un hommage a été rendu à Rolland Courbis. Natif de Marseille, formé à l’OM, qu’il a également entraîné pendant deux saisons et demi, de 1997 à 2000, celui qui a également été consultant pour RMC est décédé le 12 janvier. Au moment de la minute d’applaudissements, le virage Sud a déployé un tifo à son effigie.