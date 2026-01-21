À LA UNE DU 22 JAN 2026
[00:00]Real Madrid, PSG : les Beckham s’entredéchirent, Victoria a fait scandale
[22:57]Champions League : le FC Barcelone renversant, l’OM logiquement battu
[22:57]OM – Liverpool (0-3) : les notes des Marseillais, battus par plus forts
[22:08]LOSC Mercato : Genesio réclame un attaquant et dessine le portrait de Maupay (OM)
[21:57]OM : De Zerbi et Benatia sur le départ, la rumeur enfle !
[21:20]OM – Liverpool : IAM, Beatles, Courbis… les tifos incroyables du Vélodrome
[21:07]OL Mercato : Fonseca annonce une nouvelle arrivée !
[20:40]Equipe de France : le nouveau maillot des Bleus a fuité, il se fait incendier !
[20:16]OM Mercato : coup de théâtre pour Hadj Moussa, quatre nouveaux départs se précisent
[19:51]OM – Liverpool : le onze marseillais est tombé
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM – Liverpool : IAM, Beatles, Courbis… les tifos incroyables du Vélodrome

Par Raphaël Nouet - 21 Jan 2026, 21:20
💬 Commenter
Le tifo du virage Sud au moment de l'entrée des joueurs lors d'OM-Liverpool.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Les supporters de l’OM avaient annoncé des tifos magnifiques pour la réception de Liverpool ce soir. Ils n’ont pas menti, rendant hommage à un groupe légendaire de chaque ville ainsi qu’à Rolland Courbis.

Nouvelle masterclass des supporters de l’OM, ce soir, pour la réception de Liverpool. Les ultras avaient promis des tifos à la hauteur de l’événement, ils ont tenu parole ! A l’instar du club, qui a fait une vidéo de présentation du match dans laquelle il montre les points communs entre les deux villes, les virages Nord et Sud du Vélodrome ont choisi de mettre en valeur un groupe mythique de Marseille et de Liverpool. Le virage Nord a rendu hommage à IAM, le Sud aux Beatles. Les visuels étaient accompagnés de phrases des deux groupes légèrement détournées : « Prêt à mourir pour la gloire de mon étendard » (IAM) et « Marseille, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble… très bien ensemble » (Beatles). Superbe !

Et ce n’est pas tout ! Après l’entrée des équipes sur le terrain, au cours de laquelle les deux tifos mentionnés ont été déployés, un hommage a été rendu à Rolland Courbis. Natif de Marseille, formé à l’OM, qu’il a également entraîné pendant deux saisons et demi, de 1997 à 2000, celui qui a également été consultant pour RMC est décédé le 12 janvier. Au moment de la minute d’applaudissements, le virage Sud a déployé un tifo à son effigie.

OMLigue des champions

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : Ligue des champions, OM