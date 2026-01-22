PSG : Luis Enrique taille les journalistes et hésite encore pour Hakimi

Le coach du PSG, Luis Enrique, était en conférence de presse ce jeudi à la veille du match face à l’AJ Auxerre. Il en a notamment profité pour glisser un nouveau tacle aux médias.

Les relations entre Luis Enrique et la presse française s’étaient normalisées la saison passée, le technicien espagnol forçant le respect après la victoire en Ligue des champions. Mais depuis quelques semaines, Luis Enrique a été de nouveau critiqué et en retour, il a glissé deux ou trois tacles aux médias. Cela a encore été le cas ce jeudi en conférence de presse à la veille du match du PSG contre Auxerre.

Hakimi incertain contre Auxerre

« Vous ne trouvez pas les solutions, jamais, parce que vous n’avez pas l’information (rires), a glissé Luis Enrique, en souriant. C’est normal je peux comprendre. On respecte votre opinion mais je ne peux pas la partager. Vous n’avez pas la moitié des infos que j’ai. Quand je vois l’opinion de beaucoup de journalistes sur les entraîneurs à la télé, je me dis que c’est incroyable. Vous n’avez pas les infos mais vous parlez. C’est ça le football professionnel ». Un Luis Enrique qui est resté assez évasif sur la participation d’Achraf Hakimi, de retour de la CAN. «Ça dépend de la séance d’entraînement qu’on va faire. Je voudrais parler avec lui car c’est important de savoir de manière individuelle comment il se sent, ce qu’il pense. Il est de retour, dans sa condition normale. Quelques petits problèmes physiques, mais rien d’important. Ça sera ma décision pour demain, après avoir parlé avec lui. »