À LA UNE DU 22 JAN 2026
[19:00]ASSE : gros coup dur en vue à Reims, l’OM prêt à faire les affaires des Verts !
[18:30]OM : Di Meco pousse un gros coup de gueule après Liverpool et dédouane De Zerbi
[18:00]ASSE : Chico Lamba savoure son retour et annonce ses objectifs
[17:30]FC Nantes – Mercato : la porte s’ouvre pour Lemaréchal (RC Strasbourg), sa destination est surprenante !
[17:00]PSG : Luis Enrique taille les journalistes et hésite encore pour Hakimi
[16:00]FC Nantes : Anthony Lopes est-t-il allé trop loin en critiquant les supporters de La Beaujoire ? 
[15:00]OM Mercato : De Zerbi envoie Hojbjerg loin de Marseille !
[14:30]RC Lens Mercato – « Je suis très heureux ici, mais… » : Wesley Saïd évoque son avenir
[14:00]PSG Mercato : 3 grands clubs anglais à l’affut pour Ousmane Dembélé
[13:40]RC Lens – « Je remercie les dirigeants » : Sage en repérage au Vélodrome avant le choc face à l’OM
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : Luis Enrique taille les journalistes et hésite encore pour Hakimi

Par Laurent Hess - 22 Jan 2026, 17:00
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Le coach du PSG, Luis Enrique, était en conférence de presse ce jeudi à la veille du match face à l’AJ Auxerre. Il en a notamment profité pour glisser un nouveau tacle aux médias.

Les relations entre Luis Enrique et la presse française s’étaient normalisées la saison passée, le technicien espagnol forçant le respect après la victoire en Ligue des champions. Mais depuis quelques semaines, Luis Enrique a été de nouveau critiqué et en retour, il a glissé deux ou trois tacles aux médias. Cela a encore été le cas ce jeudi en conférence de presse à la veille du match du PSG contre Auxerre.

Hakimi incertain contre Auxerre

« Vous ne trouvez pas les solutions, jamais, parce que vous n’avez pas l’information (rires), a glissé Luis Enrique, en souriant. C’est normal je peux comprendre. On respecte votre opinion mais je ne peux pas la partager. Vous n’avez pas la moitié des infos que j’ai. Quand je vois l’opinion de beaucoup de journalistes sur les entraîneurs à la télé, je me dis que c’est incroyable. Vous n’avez pas les infos mais vous parlez. C’est ça le football professionnel ». Un Luis Enrique qui est resté assez évasif sur la participation d’Achraf Hakimi, de retour de la CAN. «Ça dépend de la séance d’entraînement qu’on va faire. Je voudrais parler avec lui car c’est important de savoir de manière individuelle comment il se sent, ce qu’il pense. Il est de retour, dans sa condition normale. Quelques petits problèmes physiques, mais rien d’important. Ça sera ma décision pour demain, après avoir parlé avec lui. »

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite
PSGAj Auxerre

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : Aj Auxerre, PSG