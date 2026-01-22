À LA UNE DU 22 JAN 2026
[20:32]ASSE : Horneland fait une grande promesse sur Lucas Stassin, il va renverser les supporters !
[20:00]PSG : Hakimi trop juste, pluie de forfaits à Auxerre !
[19:30]PSG : Luis Enrique vole au secours de Chevalier et Zabarnyi
[19:00]ASSE : gros coup dur en vue à Reims, l’OM prêt à faire les affaires des Verts !
[18:30]OM : Di Meco pousse un gros coup de gueule après Liverpool et dédouane De Zerbi
[18:00]ASSE : Chico Lamba savoure son retour et annonce ses objectifs
[17:30]FC Nantes – Mercato : la porte s’ouvre pour Lemaréchal (RC Strasbourg), sa destination est surprenante !
[17:00]PSG : Luis Enrique taille les journalistes et hésite encore pour Hakimi
[16:00]FC Nantes : Anthony Lopes est-t-il allé trop loin en critiquant les supporters de La Beaujoire ? 
[15:00]OM Mercato : De Zerbi envoie Hojbjerg loin de Marseille !
PSG : Hakimi trop juste, pluie de forfaits à Auxerre !

Par Laurent Hess - 22 Jan 2026, 20:00
Le PSG sera très amoindri vendredi pour son déplacement à Auxerre.

Le PSG ouvrira le bal de la 19e journée de Ligue 1 vendredi avec un déplacement à Auxerre, tandis que le week-end sera marqué par le choc entre l’OM et Lens. Et pour ce déplacement dans l’Yonne, le club de la capitale annonce dans son point médical l’absence de nombreux éléments importants.

Ruiz, Mendes et Neves absents lors du match AJA-PSG

Le PSG annonce en effet le forfait de son milieu de terrain Fabian Ruiz mais aussi de son arrière gauche Nuno Mendes qui aura droit à des soins spécifiques cette fin de semaine tout comme Achraf Hakimi, de retour de la CAN. Absent face à Lille et au Sporting, Joao Neves ressent toujours une gêne musculaire. Il est lui aussi forfait face à l’AJA tout comme Kang-In Lee, Quentin Ndjantou et Matvey Safonov.

