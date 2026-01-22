PSG : Hakimi trop juste, pluie de forfaits à Auxerre !

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!



Le PSG sera très amoindri vendredi pour son déplacement à Auxerre.

Le PSG ouvrira le bal de la 19e journée de Ligue 1 vendredi avec un déplacement à Auxerre, tandis que le week-end sera marqué par le choc entre l’OM et Lens. Et pour ce déplacement dans l’Yonne, le club de la capitale annonce dans son point médical l’absence de nombreux éléments importants.

Ruiz, Mendes et Neves absents lors du match AJA-PSG

Le PSG annonce en effet le forfait de son milieu de terrain Fabian Ruiz mais aussi de son arrière gauche Nuno Mendes qui aura droit à des soins spécifiques cette fin de semaine tout comme Achraf Hakimi, de retour de la CAN. Absent face à Lille et au Sporting, Joao Neves ressent toujours une gêne musculaire. Il est lui aussi forfait face à l’AJA tout comme Kang-In Lee, Quentin Ndjantou et Matvey Safonov.